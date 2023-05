D’Onofrio explotó al ver la estatua de Marcelo Gallardo en River: “Es una barbaridad”

Todo el mundo sigue hablando de la controversial estatua de Marcelo Gallardo en el estadio Monumental de River Plate. En las últimas horas, una de las voces autorizadas que lanzó críticas fue la del ex presidente de la institución, Rodolfo D’Onofrio, quien se sumó a la polémica por el abultado tamaño en la entrepierna de la obra artística, lo que generó revuelo en las redes. “Es una barbaridad”, dijo D’Onofrio y pidió luego que la misma sea modificada.

Al respecto, el ex titular de River Plate expresó: “Estuve en el acto y a la estatua no la había visto, no tenía la menor idea. Estaba de espaldas a la presentación y todo lo que fue. Es más, cuando nos sacamos la foto con la estatua detrás ni la miré. Me fui y al salir una persona me preguntó por eso. Yo no sabía, entonces me contó, me mostró la foto y le dije ‘qué barbaridad’. No estoy de acuerdo para nada”.

D'Onofrio, ex presidente de River Plate, criticó la estatua de Gallardo.

Y añadió en declaraciones a TNT Sports. : “No hablé con los dirigentes de River, pero supongo que en este momento deben estar viendo cómo, de qué manera y con qué tiempo lo hacen. Creo que esto debe tener una modificación porque no hace a lo que es River”.

“Fue tan emocionante todo que al otro día, cuando fue tapa de los diarios, no podía creer lo que estaba viendo. Estoy convencido de que los dirigentes deben pensar de la misma manera. No hay que correr, pero sí solucionarlo”, lanzó.