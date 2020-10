Dónde jugará de local: River insiste con Ezeiza pese a la negativa de AFA y negocia con la TV

A pocos días del regreso del fútbol de primera división en la Argentina con la Copa de la Liga Profesional, River tiene que decidir en qué cancha jugará como local ante las obras que se están realizando en el Monumental.

Si bien por Copa Libertadores ejerce la localía en el Libertadores de América de Independiente, la idea es que, para el torneo local, pueda utilizar el campo de juego principal que hay en el River Camp, donde se disputaron algunos amistosos, y así evitar gastar dinero en alquilar el estadio de otro equipo.

El proyecto que presentó River

El principal inconveniente pasa por la negativa de la AFA y de quienes poseen los derechos de televisión, ya que el predio del Millonario no sería apto para transmitir. Sin embargo, el conjunto de Núñez negocia para poder avalar un proyecto de acondicionamiento que presentó. La idea de River es mejorar los bancos de suplentes, levantar una cabina de transmisión con todas las comodidades y rodear la cancha con una lona que tenga el escudo del club además de los de los sponsors, para que visualmente no quede tan mal el hecho de no tener tribunas.

Las tres razones que inclinan la balanza para que River sea local en Huracán

Desde la Asociación del Fútbol Argentino habría propuesto el Tomás Adolfo Ducó del Globo, por tres motivos diferentes: El primero es que el alquiler del estadio del elenco de Parque Patricios es más barato que el Libertadores de América de Independiente. En segundo lugar, cuando Huracán juegue de visitante, River será local y viceversa. Y el tercero, es que los dirigentes del Globo quieren llevar a cabo esta idea. “Estaríamos abiertos a atender sus necesidades. Sería muy bueno alquilarles el estadio de Huracán. El jueves presentaremos nuevas obras, con los vestuarios acordes a los mejores de Europa”, declaró el presidente Alejandro Nadur.