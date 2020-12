La pelota entra muy poco en el arco contrario. Godoy Cruz, Independiente y Gimnasia cerrarán en deuda el 2020.

Distintas apuestas y un fin de año olvidable: por qué el Tomba, la Lepra y el Lobo no logran despegar

Independiente y Gimnasia no ganaron en las dos primeras fecha de la Primera Nacional y Godoy Cruz hace 9 meses que no suma de a tres. Particular panorama de nuestros representantes en nuestras máximas categorías.