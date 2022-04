Diez mendocinos estarán en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022

💪🇦🇷 Listos para los Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario.



🏀 Argentina debutará en la fase de grupos el próximo viernes en el Paseo 21 del Parque Independencia.

➡️ Femenino: 12:25 vs 🇺🇾 y 15:35 vs 🇻🇪.

➡️ Masculino: 16:00 vs 🇺🇾 y 11:30 del sábado vs 🇦🇼. pic.twitter.com/hvIWnxNhRG