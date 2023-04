Diego Tonetto: “Tenemos las herramientas para pelear arriba”

Es quizás la compensación o ese equilibrio que Independiente Rivadavia estaba necesitando y, desde la llegada de Alfredo Berti a la conducción Azul, Diego Tonetto no sólo volvió a ocupar la titularidad sino que es uno de los jugadores de referencia y confianza en el medio campo para entrenador.

Y, en el triunfazo de la Lepra frente a Quilmes,- a quien los mendocinos tienen a mal traer- el experimentado volante fue una pieza fundamental en el conjunto del Parque, que volvió a exponer una gran producción futbolística y dejó sin respuesta al Cervercero. De esta manera, Independiente sumó el tercer triunfo consecutivo.

Esta noche, el equipo del Parque viajará vía terrestre a La Rioja, donde el miércoles enfrentará a Belgrano de Córdoba, desde las 15.30, por los 32vos. de la Copa Argentina.

Diego Tonetto, una de las figuras en el triunfo de Independiente Rivadavia ante Quilmes.

Respecto a la gran victoria, Tonetto sostuvo que: “Considero que mantuvimos la misma línea de juego de los últimos dos partidos, pero principalmente dimos una gran muestra de autoridad. Reivindicamos lo que veníamos haciendo. Siento que es muy importante la victoria, pero lo que más destaco es la forma en que se ganó, que es muy buena. Es muy satisfactorio ver la manera que jugó y ganó el equipo. Por eso, no hay manera de no correr cuando ves cómo corren tus compañeros. Son señales de la pelea que realmente queremos dar”, sostuvo el volante.

- ¿Sentís que jugaron el mejor partido del torneo?

- Sí, si lo analizamos desde la intensidad y desde las ganas.Tuvimos pasajes de muy buen juego, como el partido frente a Mitre, que también fue muy bueno, pero la intensidad y la presión que ejercimos frente a este rival fue mucho mejor.

-¿Es un triunfo que los pone en carrera por el campeonato?

- Es el lote en el que queremos estar y no nos conformamos solamente con esto,aspiramos a algo más. Este es un torneo muy duro, muy parejo y lo importante es no perderle pisada a los de arriba. Tenemos muchas ambiciones y ganas y, lo más lindo que podemos decir, es que no dependemos de nadie porque tenemos las herramientas para pelear arriba y vamos por eso.

Juan Manuel Elordi y Alex Arce convirtieron los goles con los que Independiente Rivadavia venció al Club Quilmes y trepó al quinto puesto de la Zona B por la fecha 11 de la Zona B de la Primera Nacional en el Estadio Juan Bautista Gargantini por la fecha 11 de la zona B del torneo de Fútbol Primera Nacional 2023 Foto: Orlando Pelichotti

- Se vienen dos partidos seguidos frente a Belgrano de Córdoba, por la Copa Argentina y el sábado frente a Brown, ¿En lo personal, cómo estás?

- Estoy muy bien desde lo físico, lo sicológico y lo anímico; es un momento inmejorable para mí. Muchas veces se sufre el desgaste anímico y no ayuda, pero hoy, han sido tres victorias seguidas, entonces, por el contrario, estamos en un muy buen momento. Eso me pone contento por todo el equipo.

- Es notable el cambio, ¿Que mejoró el equipo con la llegada de Alfredo Berti?.

- Nunca dejamos de creer y, en lo personal no creo mucho en la buena racha ni en la suerte, nosotros nunca hemos dejado de buscar eso, pero sí hemos corregido en la transición ofensiva. Es que antes, cuando atacábamos quedábamos un poco descompensados. El equipo ahora tiene un poco más de equilibrio defensivo y no deja de ser ofensivo. Cuando replegamos todos defendemos como animales. Está a la vista lo que intentamos mejorar y se ha visto en estos partidos.

El reconocimiento del hincha

A los 30 minutos del segundo tiempo, Diego Tonetto fue reemplazado y tanto desde la platea y la popular bajó una ovación para él: " Esta cancha tiene eso, si desde adentro uno demuestra a la gente que dejás el alma, la gente lo retribuye. Y es lo que se vio en el primer tiempo adentro de la cancha y afuera, pasó lo que pasó con el hincha. Para un jugador es lo más lindo que puede haber. Es lo que uno intenta contagiar y generar desde adentro”, contó.