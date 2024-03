Su golazo de tiro libre fue, sin dudas, el más festejado por los hinchas de Independiente. Y no es para menos. Por ser un referente con varios años a cuestas en la institución, por todo lo que representa para los hinchas y por ser la bandera del operativo resiliencia que la Lepra comenzó a gestar para salir del pozo en el que se encuentra, Diego Rubén Tonetto es la bandera. Justo él, que no había tenido minutos ni con Rodo De Paoli ni tampoco en el incipiente ciclo de Martín Cicotello, tomó la lanza y fue en busca de la revolución leprosa. Una más.

-Diego, ¿cuánto hacía que no convertías un gol de tiro libre?

-Si no me equivoco el último fue a Platense en la temporada 2017-2018, cuando logramos el ascenso a la B Nacional.

-¿Tenías decidido pegarle ahí?

-Sí, porque era quizá más para un diestro y el Mudo (Vázquez)también le quería pegar. Pero le dije ‘déjame que me tengo confianza’, así que bueno, más o menos uno con varios años encima, ya sabe cuando la pelota sale bien y normalmente puede ser un tiro bueno. Después están el palo, el travesaño y el arquero como impedimento, pero ya cuando vi que había salido bien, sabía que había grandes chances de que entrara.

-Más allá de que fue un amistoso, los portales de los diarios, el país habla de la goleada Independiente y del papelón de River, ¿cómo lo toman ustedes?

-Sí, obviamente que yo creo que estos partidos por ahí para River son difíciles, porque no tienen mucho por ganar, lo lógico es que este partido lo gane River, pero tienen mucho por perder, en el caso como pasó el viernes, y sobre todo por el resultado. Nosotros, obviamente que estamos contentos por eso, no sólo por el resultado, sino por la forma, creo que jugamos frente al mejor equipo del fútbol argentino y si bien hoy por hoy, por momentos está teniendo complicaciones para encontrar esa regularidad que tuvo años anteriores, no deja de ser, a mi entender, el mejor equipo del fútbol argentino. Entonces, para nosotros creo que es muy positivo desde lo emocional y desde lo psicológico para remontar esta situación que estamos teniendo en la Copa de la Liga Profesional.

-Demostraron que quieren y pueden estar el miércoles por Copa Argentina ante Argentino de Quilmes en San Luis.

-Sí, obviamente. Creo que le demostramos al entrenador que estamos a la altura, que esa competencia interna que él nos pide, demostramos que estamos para hacerla, y creo que eso es importante. Particularmente creo que la competencia interna es muy importante, y sobre todo para salir de estos momentos complicados. Bueno, él se tendrá que encargar ahora de elegir lo mejor para estos partidos que quedan, que van a ser importantes porque necesitamos sumar puntos.

Fútbol Profesional desafío de Campeones, Independiente Rivadavia vs. River Plate en el estadio Malvinas Argentinas. Martín Cicotello D.T. de Independiente Rivadavia Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿Cómo te sentiste en tus primeros minutos en el año? Dio la casualidad de que llevaste la cinta y fuiste el único sobreviviente del campeón en el once titular.

-Sí, había también varios chicos en el banco con los que logramos ese campeonato. Creo que este partido hubiese sido mejor si se hubiese jugado el año pasado, por lo que se consiguió y porque era una situación totalmente distinta a la de hoy, que es difícil y con un contexto complicado. Pero bueno, se dio así y creo que lo hicimos de una gran manera, la gente como siempre respondió y creo que eso es lo mejor que tenemos, que nunca vamos a jugar sin gente, sino todo lo contrario. Ojalá que esto sirva desde lo anímico para remontar esta última parte de la Copa de la Liga, que va a ser importante para sumar puntos, y también para el partido del miércoles para pasar de fase en la Copa Argentina.

-¿Te ves jugando el miércoles?

-No, me veo compitiendo por un lugar y bueno, demostrándole al entrenador que puede contar conmigo. Esa es una decisión pura y exclusiva de él.

-Cicotello habló del partido contra River como un entrenamiento más dentro de un microciclo de la planificación. ¿Ustedes lo tomaron así también?

-No, creo que por el contexto, por jugar en el mejor estadio de la provincia y contra el mejor equipo del fútbol argentino, no fue un entrenamiento. Pero sí era una prueba más de las que venimos teniendo esta semana, que estamos entrenando muy duro desde lo físico para ponernos a punto porque todos creemos, cuerpo técnico y plantel, que el camino para salir de esta mala situación es el trabajo. Creo que enfrentarse a los mejores era una linda prueba para salir de las malas rachas y lo hicimos bien.

-Se los vio muy finos en esa precisión en velocidad que se requiere para jugar contra equipos como River, ¿Dónde está el secreto de haber encontrado eso y haber estado tan bien en la presión y en el retroceso para cerrar líneas de ese juego interno que suele tener River?

-Sí, creo que la clave fue no dejarle espacios a los jugadores creativos de ellos. Si bien el primer tiempo gran parte fue disputado, los goles nuestros nos permitieron manejar el partido, sobre todo en la segunda parte con dos goles más y creo que terminamos jugando tranquilos. La clave fue tener un poco más de fricción en el medio, ser un poco más intensos en la marca y después, cuando sos fino en la parte final, sobre todo en esta cancha, que la pelota rueda bien, cuando hilas dos o tres pases buenos y para adelante... después la tenes que meter y la eficacia fue del 100%.