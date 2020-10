Diego Pozo íntimo: “Por Gimnasia rechacé ofertas de Primera y el tiempo dirá si seré DT del Tomba”

Diego Pozo es uno de los pocos mendocinos que se pueden “colgar la medalla” de haber jugado un Mundial dentro del selecto grupo de arqueros que intentaron atajarle disparos a los dos mejores jugadores de la historia: Diego Maradona y Lionel Messi.

Con un viento de montaña de fondo que “ensuciaba” la comunicación, Pozo contó que estaba volviendo del primer turno de la pretemporada de Gimnasia y Esgrima y que tenía media hora para hablar con Los Andes antes del almorzar.

Pozo surgió de las divisiones inferiores de Godoy Cruz, llegó a ser el arquero titular y compartir (y pelear) el puesto con Nelson Ibáñez, Sebastián Torrico y Cristian Aracena. Después pasó por Huracán de Parque Patricios hasta que recaló en Colón de Santa Fe, donde encontró su mejor versión y lo que sirvió para que Maradona lo convoque para ser uno de los arqueros en el Mundial de Sudáfrica.

En esta charla, Pozo se animó a soñar como entrenador y recordó varios momentos y amigos que le dejó el fútbol.

SU ACTUALIDAD CON GIMNASIA

“Los chicos volvieron bárbaro de la cuarentena y se nota en la parte física y futbolística, ya que en estos días de trabajo fuerte no tuvimos lesionados”, comenzó contando.

Hace unos días el Lobo disputó un amistoso contra Godoy Cruz y el DT quedó muy conforme: “Contra Godoy Cruz estuvimos muy bien en lo físico y con la pelota. Ellos llevaban varias semanas de diferencia de trabajo físico y nosotros lo equiparamos”, señaló.

Diego Pozo defendió los tres palos de Godoy Cruz Antonio Tomba, club en el que se formó. / Los Andes Los Andes

En cuanto al objetivo con este joven plantel, Pozo no se achica y apunta alto: “Queremos pelear por el ascenso, tenemos una linda base de jugadores, con muchos chicos del club (14) en el plantel superior”.

Esta apuesta a inferiores fue algo consensuado entre el cuerpo técnico y la dirigencia mensana: “El trabajo con los chicos de inferiores es un proceso del club y cuando llegué nos acoplamos, el presidente me dijo que los chicos del club tenían que crecer y le vamos a dar la confianza, por esa razón es que Tomás Giménez será el reemplazante de Marchiori”.

Pozo pertenece a la nueva generación de entrenadores mendocinos que se preparó para estar en el lugar que está: “Me siento bien porque me preparé para estar en este puesto. Hice cursos de Conmebol y FIFA, escuché charlas y opiniones de gente más experimentada que yo y eso me sirvió mucho. Cuando me retiré pensé que ser técnico que no me iba a gustar, pero después descubrí que me gusta demasiado”.

SU FORMACIÓN EN INFERIORES

Diego Pozo es un ejemplo claro de esfuerzo porque llegó a Primera División y a la Selección Argentina a pesar de que en inferiores no tuvo las herramientas con las que cuentan los chicos de hoy y eso hizo que, junto a su cuerpo técnico, pongan énfasis en el trabajo de los jóvenes.

“Cuando estábamos en las inferiores los técnicos eran padres o amigos que nos dirigían. Hoy cambió todo, para trabajar “abajo” te piden capacitaciones especiales”, confió Diego.

Muchos chicos de potrero podrían haber llegado a Primera en diferentes clubes, pero la falta de herramientas hizo que sólo llegaran los que se enfocaron en mejorar y que muchos talentos quedaran en el camino: “Muchísimos chicos hubieran seguido en el fútbol si antes nos ponían, por lo menos, un psicológo. En las inferiores de Godoy Cruz muchos chicos dejaron de jugar por problemas que se podían solucionar con una charla y eso es lo que nosotros tratamos de hacer”.

Diego Pozo, con la ropa de la Selección Argentina. / archivo Los Andes

También en esa etapa están los formadores. Son esos entrenadores que además de formar al chico dejan enseñanzas de vida: “En Godoy Cruz yo tuve al “Negro” Camargo, a Dante y Alberto Garro, a Zaldivar que me enseñaron muchas cosas. La frase que siempre me queda en la cabeza es una que decía Dante: ‘El futbol no se juega sólo con los pies, se juega con la cabeza. Hay que ser inteligente’ y tiene mucha razón”.

La vida de Pozo no siempre estuvo vinculada con el arco, ya que también fue un aguerrido volante central: “En algún momento jugué de 5 y en un torneo Jonás Cortéz, otro gran formador de chicos, me puso de arquero y ahí quedé”, cuanta Pozo, quien fue uno de los tres arqueros convocados por Diego Maradona para el Mundial 2010 junto a Sergio Romero y Mariano Andújar.

SU SALIDA DE GODOY CRUZ Y LA IDOLATRÍA EN COLÓN DE SANTA FE

Diego Pozo siempre fue hincha de Godoy Cruz y como todo pibe del Barrio La Gloria soñaba con ser el arquero titular… y lo logró.

Después de pasar 10 años en el club se tuvo que ir por una “situación” con Juan Manuel Llop. Allí comenzó su recorrido por diferentes clubes.

“Fue un momento raro con Llop, pero no me fui mal y nunca le haría mal a Godoy Cruz porque fue el club que me formó”, asegura.

“Me fui a préstamo a Huracán de Parque Patricios donde estaban Mariano Andújar y Pablo Migliore. Andújar se va al Palermo de Italia, Migliore atajó hasta diciembre y lo compró Boca y ahí quedé como titular. Me podría haber quedado un año más en Huracán, pero por un día me fui a atajar a Talleres de Córdoba porque me llamó Saporiti”, cuenta.

Después del Globo y Talleres pasó a Instituto de Córdoba, pero en el 2008 fue comprado por Colón de Santa Fe, donde atajó hasta el 2015.

Santa Fe y el Sabalero fueron sus segundas casas, al punto que hace poco le llegó una linda noticia: “Una página de Colón me mandó un encuesta donde me habían elegido como el mejor arquero de la historia de Colón”.

SUS INICIOS “DEL OTRO LADO DE LA LÍNEA” Y SUS OBJETIVOS COMO DT

Después de dejar el fútbol en Belgrano de San Francisco, Pozo pasó un tiempo alejado del fútbol hasta que Alejandro Abaurre lo llamó para sumarse a su cuerpo técnico en Gutiérrez.

“Siempre pasó por mi cabeza seguir vinculado al fútbol. Después de que me retiré pasé 9 meses alejado del fútbol hasta que Gutiérrez me invitó a sumarme al proyecto de Alejandro (Abaurre) y ahí empecé a tomarle el gusto a estar ‘del otro lado de la línea’”, confesó.

La “separación” con Abaurre fue en buenos términos, ya que la idea de Pozo era ser entrenador: “A Alejandro (hoy entrenador de Olimpo de Bahía Blanca) siempre le dije que mi idea era comenzar mi carrera como entrenador y ahí apareció Gimnasia y empecé a trabajar con el Lobito”.

Diego Pozo es ídolo en Colón de Sante Fe. / Los Andes Los Andes

En cuanto a sus objetivos como DT, Pozo tiene claro que este camino recién comienza: “No me apuro, voy con pasos cortos, quiero lo mejor para Gimnasia porque si le va bien, me va bien a mí. Es más, en este parate me llamaron para dirigir en Primera, pero me idea es pasar muchos años en Gimnasia”, aseguró.

¿EXISTE LA CHANCE DE DIRIGIR A GODOY CRUZ?

Un alto porcentaje de los jugadores que fueron referentes en Godoy Cruz no se retiraron en buenos términos con la dirigencia de José Mansur, salvo contados casos.

Cada vez que el Tomba busca un entrenador siempre aparecen los nombres de Daniel Oldrá (ya fue entrenador en 8 oportunidades-sumando interinatos-) y de Alejandro Abaurre, pero en el caso del “Cachorro” nunca tuvo la chance. En el caso de Pozo aseguró que con Mansur terminó bien y que su llegada al Tomba le decidirá el tiempo.

“El tiempo lo dirá si voy a ser técnico de Godoy Cuz. Mansur es un presidente que le dio chances a técnicos que no tenían experiencia o que no habían dirigido en Primera como Pedro Troglio, Diego Cocca o el “Turco” Asad. También hay que ver si algún ex jugador está preparado para dirigir a Godoy Cruz en Primera”, disparó.

CÓMO LA PASÓ EN LA CUARENTENA

Además de ser un reconocido ex arquero y un entrenador con futuro, Pozo es padre de familia y un ciudadano que también tuvo sus percances con la cuarentena.

“Me pegó mal, engordé a lo loco”, se ríe y continúa “pero después me acomodé porque empecé a entrenar y bajé los kilos que había subido, pero en lo psicológico me mató porque extrañaba mucho el entrenamiento, el verde…”.

Igualmente no fue un tiempo perdido para Diego, ya que invirtió parte de las horas del día en perfeccionarse: “Aproveché el tiempo e hice una capacitación de FIFA que dura seis meses, tenía clases virtuales y además seguía al plantel, es decir que tenía bastantes horas ocupadas y eso era importante para la cabeza”.

DEL BARRIO LA GLORIA A ATAJARLE TIROS LIBRES A MARADONA Y MESSI

Entre el 2009 y el 2010 Diego Pozo fue uno de los mejores arqueros del fútbol argentino y por eso se ganó un lugar entre los 23 que disputaron el Mundial de Sudáfrica y tuvo el placer de estar con los dos mejores jugadores de la historia: Diego Maradona y Lionel Messi.

“Como todo futbolista yo añoraba ponerme la camiseta de la Selección y se me dio, además al ser arquero de Colón era un mérito doble”, asegura Diego.

También contó como fue el primer encuentro con Maradona: “La primera vez que vi a Diego ya tenía la rodilla media complicada, pero un día nos quedamos pateando en el predio de Ezeiza. Puso 8 pelotas en fila y nos pateaba a Mariano (Andujar) y a mí, nos metió 7 goles y una pegó en el travesaño. Una cosa de locos”.

Pozo asegura que Maradona le llegaba mucho a los jugadores: “Diego nos decía antes de los partidos que entremos a la cancha a divertirnos y a defender esta bandera”.

Si hablamos de Maradona, hay que hablar de Messi: “Me sorprendió la rapidez y lo que hacía con la pelota que no vi a nadie. Nosotros tuvimos una relación normal porque yo le llevo 10 años, por eso él se relacionaba más con los chicos que conocía desde el proceso de la Selecciones Juveniles como el Kun Agüero, Di María o Mascherano”.

El cholulaje no es algo que caracteriza a Pozo y por eso asegura con orgullo: “no tengo ni una foto con Messi ni Maradona, sólo la oficial del plantel”, pero aclaró “sí tengo una camiseta suya y él una mía” contó y confirmó que tiene más de 200 casacas regaladas pero “están en un lugar muy seguro porque supe que a varios amigos ex jugadores les robaron las camisetas y las venden muy caras en el mercado negro”.

Pozo también sorprendió con otra declaración: “Fui invitado a la despedida de Martín Palermo en La Bombonera y había figuras como Roberto Baggio o Juan Martín del Potro y no les pedí una foto a ninguno, jaja”.

PING PONG

El mejor director técnico de tu carrera: “El Turco Mohamed me marcó como jugador por su forma de ver el fútbol”.

El peor director técnico de tu carrera: “Paso”.

El mejor compañero: “Marcelo Goux, compartimos cinco años en Colón”.

Un amigo en el mundo del fútbol: “Hablo seguido con mucha gente, entre los que está Seba Torrico, pero me quedó una gran relación con Marcos Díaz”.

Un momento en tu carrera: “Cuando canté el himno con la camiseta de la Selección”.