Diego Flores: “Sería muy lamentable y nos sentiríamos muy estafados si se cambia la fecha del partido de Copa Argentina”

Esta vez, Rodolfo Diego Flores no se guardó nada. Sin pelos en la lengua, el entrenador de Godoy Cruz se mostró muy ofuscado sobre el posible cambio de fecha del partido válido por la semifinales de Copa Argentina ante Talleres. En un principio el cotejo estaba programado y había sido confirmado para el próximo viernes 12 de noviembre en el estadio Juan Gilberto Funes de la Ciudad de La Punta, San Luis, a las 22.30. Pero un pedido de Talleres (por la convocatoria de Valoyes a la selección colombiana) hizo que los dirigentes de la “T” solicitaran la postergación del encuentro. Y ayer por la tarde, mientras se disputaba el Godoy Cruz-Talleres de la Liga Profesional, la página oficial de TyC Sports (el canal encargado de trasmitir la semifinal) comunicó en su página oficial que el cotejo pasaba para el 1 de diciembre, aunque después el contenido desapareció de la web.

“Con respecto a la postergación, supuesta, por qué no se oficializó nada. Me enteré hoy, me sorprendió. Primero lo tomé en forma de broma, después me enteré que sí hubo un pedido. No creo que se postergue, sería muy lamentable para la salud del fútbol, y muy lamentable por el Fair Play de esta Copa Argentina. Claramente es un pedido unilateral porque Talleres se entera de que el jugador (Diego Valoyes) va a ser convocado y empieza a hablar de este tema. Cuando lo convocan y se les lesiona Auzqui, claramente no es un pedido nuestro. El partido está programado hace tiempo, se debe jugar, es lo que corresponde. Nosotros también tenemos nuestros problemas. Y no sólo eso, desde que sabemos del día del partido tenemos una planificación en cuanto a los jugadores, los que tenemos lesionados, tocados, entonces sería muy injusto. No creo que esto se le haría a Boca o River, no creo que a un equipo si le citan a un jugador le permitan manejar el calendario como quieran, sé que no es una decisión oficial, pero sería tristísimo para el fútbol si las autoridades permiten esto. Nos sentiríamos estafados, esa serie la gran verdad”, respondió con vehemencia Flores.

En esa misma línea, cuando fue consultado sobre si el equipo hubiese sido diferente si se conocía el posible cambio de fecha, expresó: “Por supuesto que el 11 hubiera variado si esto se hubiera sabido desde antes. Perdemos ventaja deportiva en este encuentro. Si hay postergación, perdemos ventaja deportiva en el partido de Copa, y nos ponen la fecha con otros partidos, dónde también perdemos ventaja deportiva porque nos hacen jugar cada tres o cuatro días. Sería muy lamentable y nos sentiríamos muy estafados si se cambia la fecha del partido”.

Flores explicó que si hubiese sabido en la previa del posible cambio de fecha, el 11 titular de ayer ante Talleres hubiese sido otro. De hecho, tras el 0-2 guardó jugadores pensando en el viernes. Foto: Mariana Villa / Los Andes.

Cuando Los Andes le preguntó sobre la evolución de las lesiones de algunos futbolistas importantes como Ábrego y Ojeda de cara a la semifinal, Flores contestó: “Estamos trabajando, tenemos dificultados con Ojeda, Abrego y Colmán. Estamos teniendo dificultades. También perdimos a Pizarro, Ulariaga. Tenemos problemas con Altamira. Hay problemas, pero estamos afrontando la competencia con los jugadores que tenemos. Vamos potenciando al máximo los recursos genuinos del club, pero eso no hace que hagamos un pedido injusto, ni que juguemos un partido de Copa cuando nosotros queramos, o cuando nos convenga o cuando recuperemos a Pizarro y Ulariaga de acá a seis meses. El partido se tiene que jugar el viernes. Se programó, las dos partes lo acordamos. Repito, nos sentiríamos estafados, creo que es nuestro sentimiento y el sentimiento de la gente de Mendoza. También el sentimiento de la gente del fútbol, que no le quiere mandar un mal mensaje a la sociedad con una decisión de ese tipo”..

También se lo consultó sobre los errores en la pelota parada: “Es un desmérito de nuestro equipo. Es un error que nos indica el partido que tenemos que crecer en ese aspecto”, reconoció.

Flores también realizó un análisis sobre el partido: “Hicimos un gran primer tiempo, de un equipo de mucho nivel. Tuvimos tres situaciones muy claras, fueron mano a mano. Nos faltó definición. En el segundo tiempo fue un partido parejo, dónde destraban el partido con una pelota detenida. Seguido a eso viene otro gol de pelota detenida, ahí un poco se nos fue el partido. Merecimos mucho más iniciar ganando, pero por falta de efectividad no nos llevamos el partido”.

El técnico se mostró algo contrariado cuando una colega le preguntó si le preocupaba que el equipo había bajado su nivel en los últimos partidos. “El que sigue al equipo y ha visto los partidos completos no creo que esté en la línea de tu pregunta. Está más de la línea mía, hablás de falencias y malos partidos. Con Boca tuvimos errores, pero siempre estuvimos en partido, San Lorenzo lo superamos y tuvimos un error en la salida ofensiva. Nunca perdimos la convicción y el único partido donde el equipo bajó el nivel para mí fue contra Central Córdoba. El equipo está muy bien estructurado defensivamente, es protagonista. Entiendo que el medio del fútbol, cada vez que no están los resultados pretendidos, tiñe lo futbolístico con el rendimiento. Yo que trabajo en el día a día, y me tomo el trabajo de analizar los partidos en profundidad, desde una cámara táctica, veo que este equipo está creciendo. Es un equipo con vida, que se impone ante los rivales, merece siempre llevarse los tres puntos”.

Tampoco se mostró muy amistoso ante la pregunta de otro colega, quien le preguntó si estaba preocupado por el promedio debido a que ganó uno de los últimos siete partidos de la Liga Profesional: “El descenso con este equipo no me preocupa para nada. Perdemos contra Boca a cancha llena, 2 a 1 que lo podríamos haber ganado. Jugamos con San Lorenzo haciendo un gran partido, aunque nos faltó generar situaciones, y hoy con el primer tiempo la gente tiene que estar orgullosa. Hacemos 6 o 7 cambios y el plantel lo supera claramente en el primer tiempo. Con estos jugadores el equipo siempre va a crecer, tenemos mucha juventud, los chicos van ganando experiencia y cada partido nos va dando feedback. Si ves el progreso del equipo, te olvidas rápidamente del descenso”, enfatizó.

