Diego Flores prendió el ventilador en la conferencia de prensa y apuntó contra una parte de la dirigencia

Luego del empate ante Tigre, el entrenador de Godoy Cruz, Diego Flores, habló con la conferencia de prensa y disparó duro contra una parte de la dirigencia y hasta habló de un “hincha vip”, que sería el presidente Alejandro Chapini, y resaltó el trabajo, sin mencionarlo, de José Mansur.

El cordobés comenzó hablando del partido: “Fue una sensación positiva porque la expulsión fue muy temprana. No quiero poner excusas, para que después no digan que ponemos excusas, pero era un partido que si se podía ganar bárbaro y si se podía empatar era bueno”.

En medio de la conferencia Flores destacó, sin contexto, el trabajo de un dirigente que sin nombrarlo dejó en claro que era el vicepresidente José Mansur: “El club tiene una persona que está hace muchos años atrás, que tendría que decir que es un genio porque haber construido este Godoy Cruz con un presupuesto muy bajo y haberse perpetrado en Primera División y tener el predio que tiene y el sentido de pertenencia que hay adentro del club es algo brillante. Se critica al que hace y por más que esa persona sea muy criticada en el club, es una persona que es brillante como dirigente”.

Diego Flores habló en conferencia de prensa y disparó contra una parte de la dirigencia / Orlando Pelichotti.

En medio de esta declaración desaforada, el “Traductor” volvió a lanzar otro enigmático comentario que estaría dirigido al presidente Alejandro Chapini: “Después están los comentarios de la prensa, de los hinchas. Me llamó la atención un ‘hincha vip’, que parece que la prensa lo busca para hablar y la semana pasada habló que ponemos excusas y no ponemos excusas. Nosotros venimos en ese proyecto del club de presupuesto bajo, de formación porque el club necesita vender, y de arreglársela con lo que hay y nos sumamos al club. Soy una persona que ha cuidado muy bien el patrimonio del club por más que sea criticado y después están los hinchas vip que hablan de excusas que opinan sin saber”.

Y después continuó con los mensajes: “Nosotros estamos desde las 7 de la mañana a las 19 trabajando y en los momentos malos aparecen los hinchas vip a destruir, a decir que no hay construcción. Ese hincha vip no me habló durante dos meses cuando volví al club, no participó en el mercado de pases, había que traer dos extremos y no se trajeron, se fue un lateral izquierdo y no se trajo, había que traer dos centrales y no se trajeron”.

Diego Flores habló en conferencia de prensa y disparó contra una parte de la dirigencia / Orlando Pelichotti.

Luego hizo referencia a los jóvenes que tiene en el plantel: “Nosotros sacamos el 44% de los puntos con 25 jugadores que se fueron, 11 jóvenes que llegaron porque marcamos algunos jugadores de edad y no se podía afrontar el sueldo y está perfecto que así sea, porque en esa línea Godoy Cruz construyó un club bárbaro. La realidad es que los jóvenes necesitan partidos para jerarquizarse, Bullaude se jerarquizó en el partido 50. El jugador no es un robot, que uno toca un botón y hace lo que uno quiere, es un ser humano que va construyendo y asimilando”.

Luego aseguró que nadie le confirmó que su puesto estaba en duda: “Nadie me comunicó que estaba en duda mi continuidad y si lo hacen me parece una locura, pero bueno lo pueden hacer”.