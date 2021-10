Mesura es su nombre y prudencia su apellido. Analítico y pensativo, Rodolfo Diego Flores, el técnico del momento en el fútbol argentino, sólo da pasos en tierra firme. Bien al estilo Bielsa. “Como futbolista debuté a los 19 años en un club que se llama Las Flores, empecé jugando como segunda punta. Jugué en seis clubes distintos de Ligas Regionales de Córdoba y me retiré a los 30″.

-¿Por qué se retiró?

-Porque había culminado mi etapa como futbolista y estaba muy metido en el camino que había elegido de prepararme para ser entrenador.

-¿A qué edad se recibió de DT?

-A los 32 años me recibí de entrenador, el curso lo hice en Córdoba capital. Recuerdo haber hecho el curso con algunos reconocidos ex futbolistas cordobeses como el Tano Spallina, Adrián Ávalos, Federico Bessone, el Beto Fernández...

-¿Alguna vez soñó con llegar hasta Marcelo Bielsa y luego tener este presente como incipiente entrenador de Primera División?

-Sí, lo soñé varias veces. Tenía el convencimiento de que iba a llegar al alto nivel, lo que no sabía era la forma en la que se me iba a dar.

-¿A qué técnicos admiraba?

-Siempre había tenido admiración por Marcelo (Bielsa), pero era de seguir a los grandes referentes. Estaba atento a Menotti, Bilardo y varios más.

-¿Llegó a tener algún espejo o ídolo como jugador?

-No, mi mayor referente siempre fue Maradona por cómo vivía el fútbol, que claramente representaba el fútbol que siento al cien por cien.

-¿Era hincha de algún equipo?

-Sí, soy hincha de un equipo, pero eso es algo que prefiero guardar para mi vida privada.

-¿Le genera algo enfrentarse en semifinales de Copa Argentina a un equipo de su provincia?

-No, en realidad me es indistinto y ahora estamos pensando en Arsenal, que es lo primero que tenemos en la cabeza. Después, a nivel competencia cualquier equipo es indistinto. Lo importante para nosotros es que en esos partidos está el mayor crecimiento para nuestro equipo. Nos gusta jugar ese tipo de partidos que no va a presentando la competencia. Empezamos con tres finales: Gimnasia, Aldosivi y Sarmiento, después nos enfrentamos a dos equipos grandes como Racing e Independiente y ahora tenemos otro partido por el descenso con Arsenal. Son todos juegos que nos ayudan a crecer como equipo.

-Y con una seguidilla importante. ¿Es mejor jugar domingo y miércoles para lo que usted pretende o tener un partido por semana?

-No, hubiera preferido tener un partido por semana, sobre todo en esta etapa que recién llevamos un mes. El hecho de que sean partidos tan seguidos nos da poco margen para entrenar aspectos fundamentales y este ritmo de competencia nos lo está privando, pero está dado así para todos los equipos y no hay problemas.

-Lo bueno es que tienen a todos los jugadores en forma y casi sin lesionados. ¿Eso habla del trabajo que se había hecho antes y del que se está haciendo ahora?

-Sí, totalmente de acuerdo. Hay un grupo muy sólido, son chicos muy profesionales y están todos listos para participar en el momento que le toque a cada uno.

-¿Cómo está Nico Sánchez?

-Nico viene progresando, sumando cada día más carga de trabajo. Sigue con un tratamiento que vamos respetando paso a paso para no dar uno atrás. Si bien es positivo, estamos esperando soportar más cargas de trabajo para sumarlo al grupo lo más rápido posible.

-Si Godoy Cruz sigue con este nivel, ¿cuánto se pueden ilusionar los hinchas con ponerse la estrella en el escudito?

-El hincha está en todo su derecho de ilusionarse. No lo digo para eludir una pregunta, pero nosotros tenemos que pensar en Arsenal, que es lo único que nos tiene que importar en este momento.

-En este incipiente proceso en Godoy Cruz logró que se hable otra vez del juego del equipo. Pero además, ha logrado algo que ningún otro técnico pudo: estar a dos partidos de ganar un título. ¿Qué significa para usted y para el grupo?

-Hay algo en tu pregunta que es muy importante y para mí es primordial, que mucha gente ahora está hablando el juego del equipo. Pensar en lo que puede llegar a pasar, en lo que dice la gente y en todo lo demás, sería un error. Tenemos que pensar en cómo seguir mejorando el juego del equipo, en crecer en los aspectos defensivos y ofensivos. Nada más.

-¿Le genera presión hablar de la posibilidad de lograr un título?

-No, simplemente hay algo muy importante para pensar que es cómo hacer crecer nuestro juego. Ceo que focalizando eso nos dará mayores posibilidades en todas las competencias que afrontemos.

-¿Mantenerse invicto también se lo ha propuesto como un objetivo o no le da mayor importancia?

-No es algo en lo que ponga el foco, sí lo pongo en tratar de optimizar los recursos para ganarle a Arsenal.

Futbol Liga Profesional, Godoy Cruz Antonio Tomba vs. Gimnasia y Esgrima de la Plata, en el estadio Feliciano Gambarte de Godoy Cruz. Diego Flores D.T. de Godoy Cruz.

-¿Contra Arsenal la idea será seguir rotando jugadores por la seguidilla de partidos?

-Para nosotros el de Arsenal es un partido muy importante, es otra final más que nos propusimos. Ahora tenemos que enfocarnos plenamente en el torneo porque el partido de la Copa está muy lejano. Tenemos muy claro que este partido es clave, es muy importante así que vamos a poner en cancha el mejor equipo posible.

-¿Cuánto tiene que ver usted en el crecimiento exponencial de futbolistas que ya venían en alza como Ojeda, Acevedo o Bullaude?

-Primero, como cuerpo técnico tratamos de que crezcan todos, no sólo los que juegan sino los que no juegan, tratamos de darles referencias a todos para que haya una buena competencia interna y para ser justos con los futbolistas. Por un aspecto natural los jugadores que van sumando minutos tienen más feedback porque la competencia misma te lo va dando. Pero no hubo un tratamiento individual especial. El convencimiento general y este buen momento emocional del equipo a

yudan a que individualmente se vayan destacando.

-Por aquello de haber catapultado a la élite a muchos entrenadores novatos, ¿sentía que Godoy Cruz era el lugar ideal para hacer sus primeras armas como DT?

-Sí. Si bien estábamos abiertos a cualquier propuesta, con el diario del lunes nos damos cuenta de que llegamos a un gran club, con una infraestructura ideal y con un grupo de buenos jugadores que nos permitió desarrollar la idea con la que veníamos.

-¿En cuál de los siete partidos se vio más claramente la propuesta y la idea con respecto al equipo?

-Sería injusto decir un partido, pero creo que en el de Independiente hubo mucha contundencia defensiva y ofensiva. Y en el último partido contra Tigre hubo cosas que no habíamos hecho en los partidos anteriores. Creo que en este trabajo conjunto necesitamos tiempo para seguir desarrollando y puliendo la idea de juego que queremos implementar.

-¿El hecho de pasar a jugar del Gambarte al Malvinas los beneficios o los perjudicó?

-Es difícil decir si nos benefició o perjudicó por cómo es el deporte. Si vamos a los resultados, en un partido ganamos 4-0, pero en el 0-0 Gimnasia erró un gol frente al arco. Contra Sarmiento hicimos un buen partido y fuimos perdiendo hasta el último minuto. Y contra Newell’s, salvo el inicio del partido que ellos tuvieron dos situaciones con Scocco, tuvimos un gran partido, muy bien jugado, levantamos un resultado adverso y muy buena reacción del equipo en todo momento, pero empatamos. Hay tantas situaciones que pueden hacer caer la moneda de un lado o del otro que es difícil decir si nos beneficia o nos perjudica.

-Cuando le preguntaron por usted, Bielsa lo elogió y dijo que para un DTlo más importante es el convencimiento que puede lograr hacia sus jugadores. ¿Coincide?

-Sí, no sólo en mi caso. Todos los entrenadores de Primera deben estar convencidos para poder convencer, porque sin jugadores que te sigan es imposible desarrollar las funciones que tiene un entrenador. Creo que es una verdad universal que aplica a todos los entrenadores. Por supuesto que todo lo que viene de Marcelo (Bielsa) y de mis excompañeros lo tomo con mucho cariño y orgullo.

Diego Flores fue ayudante de campo y traductor de Marcelo Bielsa durante casi 7 años y ahora hace milagros en Godoy Cruz.

-¿Qué idiomas habla con fluidez aparte del español?

-Francés e inglés, se puede decir que los hablo con cierta fluidez.

-¿Cómo surgió aquello de ser el eventual traductor de Bielsa?

-Se dio un poco natural, éramos tres personas dentro del staff que hablábamos y al principio nos dividíamos las funciones y en el último año de los siete que trabajé junto a Marcelo (Bielsa) me tocó ocupar ese rol de traducir para la prensa inglesa.

-¿Cómo toma el hecho de que los jugadores canten el hit “es el equipo del traductor” después de cada partido?

-Lo tomo con mucha simpatía. Y como viene de ellos, lo tomo muy bien.

-¿O sea, cuándo lo decimos los periodistas, le molesta?

-(Risas) No, no me molesta. Lo tomo como algo de color y nada más. No me molesta que lo digan los periodistas, la gente o los jugadores.

-¿Cuantas horas le dedica al ejercicio de su profesión?

-Le dedicamos muchas horas, no solo yo sino todo mi cuerpo técnico le dedicamos las horas que sean necesarias para cubrir todas las necesidades que requiere el puesto y tener listos todos los recursos necesarios para poder nutrir al plantel día a día.

-¿Es de leer diarios, ver programas de tevé y escuchar radio para saber qué es lo que se habla del equipo o te abstraes de todo eso?

-No, me gusta leer más cultura general. Obviamente, estoy informado de lo que pasa en Godoy Cruz y ahora es lógico que por una cuestión de prioridades es poco el espacio que le que le estoy dando a la lectura.

-¿Qué le gusta leer?

-Hay un diario de España que me gusta mucho y lo trato de seguir, también la prensa futbolística y me gustan algunos autores de libros que están relacionados con el liderazgo y otros con algún tipo de novela.

-¿Algún libro para recomendarle a los lectores?

-Uno que me marcó mucho fue “Los siete hábitos de la gente altamente efectiva” de Stephen R. Covey. Me ayudó a estructurar un poco mis objetivos y me dio algunos recursos o principios a los que me aferré para seguir mi objetivo de llegar a ser entrenador profesional y tener un desarrollo personal a nivel familia y amistades.

-¿Se considera un intelectual?

-No creo ser un intelectual ni mucho menos, sí obviamente que lo que más consumo es fútbol por el puesto que ocupo, pero también creo en otro tipo de consumo”.

-Si tuviera que elegir una liga europea para continuar con su proyecto como DT, ¿cuál sería?

-No quiero ser parco o mal educado, pero sinceramente no pienso en eso. Hoy pienso solo en la Liga Argentina y en seguir creciendo acá.

-¿Ha podido descubrir algo de la provincia o todavía no?

-La única interacción que he tenido con la provincia ha sido con la gente del club. Nos han recibido muy bien, es un grupo humano muy unido y lo otro que he conocido es la interacción con los vecinos de donde estoy viviendo, que también hemos tenido una buena bienvenida. Por el resto, no he tenido todavía la posibilidad de conocer o realizar actividades que no estén vinculadas al fútbol.

-¿Cómo es el contacto con los hinchas en la calle?

-Muy afectuoso, sobre todo a la salida de los estadios siempre ha sido muy afectuoso.

PERFIL

Nombre: Rodolfo Diego Flores

Fecha y lugar de nacimiento: 11/12/1980 en Córdoba (Capital).

Edad: 40 años. Trayectoria: Jugó de delantero en Las Flores y en otros 5 clubes distintos. Luego dirigió a General Paz Juniors en inferiores. También en Sportivo Belgrano de Almafuerte, en la Liga de Río Tercero. Es director técnico y licenciado en Educación Física. Fue uno de los ayudantes y traductores de Bielsa en Olympique Marsella (2014/15), Lille (2017) y Leeds United (2018/2020).

Vino con el pan abajo del brazo.

Diego Flores vive en Mendoza con su mujer y un pequeño bebé de cuatro meses. “La verdad que vino con el pan abajo del brazo”, asegura antes de decir que en los tiempos libres trata de dedicarle tiempo a su nuevo rol.