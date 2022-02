Diego Flores confesó que sólo realizó cuatro cambios porque se confundió

Tras la derrota ante Colón las críticas cayeron sobre los errores defensivos que tuvo Godoy Cruz y que le costaron el partido, pero además también le apuntaron al director técnico, Diego Flores, quien hizo autocrítica y además confesó que se confundió con las ventanas de cambios y que por eso sólo realizó cuatro variantes.

Cuando le consultaron porqué no ingresó el uruguayo Salomón Rodríguez, el cordobés confesó: “Por el momento está ingresando Tadeo (Allende) y Tomás está siendo su reemplazao. Salomón está adaptándose al ritmo, a la mecánica de ataque y defensa y no tengo dudas que en el corto plazo cumplirá con ese ciclo. En un momento me confundí y pensé que me quedaba un cambio, pero ya había ocupado las tres ventanas y por eso no ingresó”.

En cuanto al balance que hizo del partido, Flores remarcó los errores: “Creo que tuvimos algunos errores en los goles de Colón, puertas adentro haremos una autocrítica de lo que sucedió, como lo hacemos siempre. Ahora tenemos un partido importante ante Aldosivi en pocos días y tenemos la gran oportunidad de ganar para dejar esta derrota en el pasado”.

El entrenador también aclaró que no todo fue malo en el partido: “El análisis que hago del encuentro es que mostramos un buen camino para llegar al arco rival en el primer tiempo, llegamos con situaciones claras, no convertimos y en un momento aislado cuando el rival no había llegado al arco nos convirtió el primer gol. En la segunda etapa pudimos empatarlo con el penal y nuevamente nos encontramos con el segundo gol que fue inesperado, después llegó el tercero, nos costó llegar al arco y no encontramos los caminos para remontar el resultado”, agregó.

La salida de Matías Ramírez, hasta ese momento el mejor jugador del Tomba, también generó críticas y el DT explicó su reemplazo: “Matías tuvo incidencia en la jugada del penal, consideré que con el ingreso de Pintado le íbamos a dar más frescura, Ramírez había corrido mucho, buscamos con Pintado abrir un poco más la cancha y darle un poco más de vitalidad al equipo”.

El segundo gol de Colón fue un error de Juan Espínola ante el tiro de esquina de Luis Rodríguez que se metió en el primer palo, donde no había ningún jugador: “Es una cuestión táctica, hay un jugador que cubre el primer palo, es un error táctico mío y no de los jugadores”, cerró.