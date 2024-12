Diego eterno: "Me llevaron los marcianos", cuando Maradona desapareció en Navidad

Diego Armando Maradona siempre tenía una historia para contar. Alguna vez reveló que desapareció nada menos que en Navidad.

Pocos meses antes de fallecer, el 25 de noviembre de 2020, el emblema histórico de la Selección Argentina narró, con su recurrencia única, aquellas horas en las que nadie sabía dónde estaba. La noche en la que se lo llevaron... los marcianos.

El increíble suceso ocurrió en tiempos de su relación con Rocío Oliva, su última pareja de carácter estable, con quien compartió casa durante varios años.

La propia ex pareja de Diego lo contó poco antes de su muerte en el programa Polémica en el bar. La respuesta de Maradona, una vez que apareció en su casa, según Oliva, fue: “Me llevaron los marcianos”.

“Fue después de un 24 de diciembre a la noche y vino como el 26 o el 27. Le pregunté qué paso porque no sabía nada de él”, recordaba entonces Oliva.

La excusa de Maradona, según aquel relato de Oliva, no ofrecía certezas: “No sabía dónde estaba; me recuperé, me levanté y vine para acá”. Y repitió: “Me llevaron los marcianos”.

Oliva, consultada por el susto, le quitó importancia: “Qué me voy a asustar... Fue acá en Argentina. Estábamos en Devoto y le dijo a mi mamá: ‘Suegra, me llevaron los marcianos’”.

Desaparecido en Navidad

Aquella Navidad quedó en el recuerdo: comenzó con el tradicional brindis de la medianoche. Todo transcurría con normalidad hasta que Rocío Oliva se acercó a llevarle algo para tomar y... Maradona no estaba.

“Estábamos cenando, lo más bien, y desapareció... No me enteré qué pasó. ¿Qué va a pasar? Se fue con los amigos. Cuando volvió estábamos almorzando. No vino solo, vino con el guardia, ja”, rememoraba su ex pareja.

Cuando a Diego se lo llevaron los ovnis tres días seguidos 😅😅😅. #LíberoVSMaradona. pic.twitter.com/P36cpGAOLg — TyC Sports (@TyCSports) December 17, 2019

La excusa de Diego

Tiempo después la historia fue validada por el propio Maradona, quien se ocupó de contar qué sucedió durante aquella Navidad.

“Una vez, con unas copas de más, falté a casa tres días. Llegué al cuarto día y dije: ‘Me llevaron los ovnis’. Ja... Me llevaron... ¡Qué se yo dónde estuve! Le dije que no le podía contar...”, contó, entre risas, en el último reportaje extenso de su vida, con TyC Sports.