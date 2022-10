Diego “El traductor” Flores se prepara para su segundo ciclo como entrenador de Godoy Cruz

Una nueva segunda parte se avecina por la Bodega. El entrenador cordobés Rodolfo Diego Flores está muy cerca de retornar a Godoy Cruz para suceder a la dupla técnica compuesta por Favio Orsi-Sergio Gómez, quienes en abril pasado fueron los elegidos por la dirigencia tombina para reemplazar al Traductor.

La dupla tomó al equipo en el puesto 27° de 28 equipos en cuanto a los promedios para el descenso (1,042 tenía en ese momento) y no sólo lograron imprimir el equilibro que el equipo necesitaba (el Godoy Cruz de Flores era un equipo que lastimaba en ataque, pero que al mismo tiempo sufría muchos goles en contra) sino que también logró el objetivo de salvar a Godoy Cruz del descenso cuatro fechas antes de la finalización de la Liga Profesional de Fútbol.

Sin embargo, más allá de que la meta de permanecer en Primera División se cumplió, a la dirigencia del Expreso le quedó un sabor agridulce porque entienden que el final de la campaña pudo ser mejor. De hecho, después de la victoria frente a Arsenal, el Tomba terminó el campeonato con diez fechas sin triunfos.

El inminente acuerdo de Diego Flores con Godoy Cruz impactaría directamente en un club cordobés que juega el Regional Amateur: Alumni de Villa María. Sucede que Bruno Martelotto, el entrenador del elenco villamariense, ya le anunció a los directivos que dejaría su cargo para sumarse al cuerpo técnico de Diego Flores en las próximas horas.

“En Godoy Cruz las puertas quedaron abiertas. Tenemos una linda relación con la gente y creo que hicimos buenos aportes al club. Voy a esperar las propuestas y analizaré los diferentes clubes”, dijo Flores en las últimas horas en “D Sports Radio”.

De concretarse, el “Traductor” se sumará a Omar Asad, Lucas Bernardi y Sebastián Méndez, quienes también tuvieron una segunda etapa en el Tomba. De su primera etapa, en el plano futbolístico, cabe destacar el avasallante comienzo. De entrada consiguió un invicto de nueve partidos, mostrando un gran nivel y venciendo a rivales importantes. Potenció a jugadores, forjó una identidad de juego ofensiva y le dio confianza a varios juveniles en sus primeros pasos en Primera división. Además logró meter a Godoy Cruz en una semifinal de Copa Argentina por primera vez en su historia.

Pero con el paso de los meses el equipo se volvió predecible para sus rivales y el equipo fue notando el desgaste, antes de la inminente salida del ex ayudante de Marcelo Bielsa.

Si bien resta la confirmación oficial por parte del club, todo hace indicar que Diego Flores y compañía serán una vez más los encargados de tomar las riendas de un Godoy Cruz que encarará un nuevo año con la obligación de hacer los deberes para no complicarse nuevamente con el descenso.

Orsi se despidió por las redes

Favio Orsi eligió la red social Twitter para decir adiós de la Bodega. “¡Gracias a todos los empleados de Club Godoy Cruz por hacernos semejante agasajo, y por respetarnos, y por inculcarnos ese sentido de pertenencia que para nosotros es clave. Gracias por las emociones que hoy compartimos y los abrazos que nos dimos. Objetivo cumplido, y no me refiero al deportivo, me refiero al humano!. , posteó con una imagen de todos los empleados e integrantes del cuerpo técnico de Godoy Cruz en el predio de Coquimbito. Para la foto también posaron el presidente Alejandro Chapini y el manager Daniel Walter Oldrá. ¿José Mansur? El vice estuvo ausente con aviso. ¿Habrá estado cerrando el nuevo contrato de Flores?

Gracias a todos los empleados de @ClubGodoyCruz por hacernos semejante agasajo, y por respetarnos, y por inculcarnos ese sentido de pertenencia que para nosotros es clave....... pic.twitter.com/A9bdkj7JKo — Favio Orsi (@favioorsi) October 27, 2022

Las segundas partes siempre fueron...

Omar Asad. Entre el Clausura y el Apertura 2010, el Tomba sacó 66 puntos en una temporada de 38 partidos y lo clasificó a la Libertadores. Volvió en 2012, pero no pudo superar el 32% de efectividad. Duró 15 partidos.

Lucas Bernardi. En la primera etapa, 2017, sacó el 58% de los puntos y clasificó al equipo por primera vez en la historia a octavos de final de la Libertadores. En su segundo paso, dirigió 20 partidos y únicamente ganó 3.

Sebastián Méndez. La primera desde 2016 hasta mediados de 2017, disputó 32 partidos (17 victorias, 5 empates y 10 derrotas). El segundo ciclo comprendió 23 partidos, con 8 triunfos, 4 empates y 11 derrotas.