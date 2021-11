Diego Cardozo hace ilusionar a todo el pueblo leproso: “A esta etapa todavía le falta el capítulo más importante”

Diego Cardozo es sinónimo de esperanza y gol para este Independiente Rivadavia que, ya clasificado para el Reducido por el segundo ascenso, mañana va por la épica: ganar en San Juan y esperar que Barracas y Ferro no lo hagan. Todo el mundo Lepra cierra los ojos y sueña con la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

-Diego, ¿cómo están viviendo estas horas previas a un final de torneo tan especial?

-Tranquilos. El equipo está muy bien y lo más importante es que el primer objetivo ya lo cumplimos y ahora vamos a ir con todo por el segundo.

-¿Cómo imaginás el clásico del próximo lunes teniendo en cuenta la carga emotiva que va a tener?

-Va a ser un partido difícil. San Martín es un equipo que se hace muy fuerte de local y tiene buenos jugadores. Pero nosotros venimos muy bien y creemos que es un partido ganable. Va a ser una final, como fueron todos los últimos partidos y vamos a ir a San Juan a tratar de proponer nuestro juego, sacar una diferencia rápido y traernos los tres puntos para casa.

-Sumás tres etapas en Independiente (NdR: 2013-15; 2016 y 2020 al presente) que te llevaron a convertirte en el máximo goleador del club en la B Nacional. ¿Qué significa ese logro en tu carrera?

-Me siento orgulloso de haber vestido esta camiseta durante más de cien partidos y de haber convertido esa cantidad de goles. Es algo muy importante para mí, estoy muy agradecido al club que me abrió siempre las puertas y también a la gente, que siempre me brindó todo su cariño.

En el partido ante All Boys, Diego Daniel Cardozo recibió una distinción de parte de la dirigencia del Azul por ser el máximo artillero del club en la categoría con 31 tantos. Superó a Mauricio Ferradas, que tenía 29. Foto: Orlando Pelichotti

-¿Es Independiente el equipo con el que estás más identificado?

-Sin dudas, porque si bien fueron en tres etapas diferentes, ya hacen casi siete años que estoy en el club. La verdad que mi familia y yo la queremos mucho y somos muy hinchas.

-¿Tus hijos son de la Lepra?

-Por supuesto, los tres son hinchas de Independiente porque vivieron todo esto desde muy chiquitos y con muchísima pasión. Mi nene más grande, Máximo, tiene diez años y nació en Rosario. La del medio, Lola, nació acá en Mendoza y la más pequeña, Alba, nació en San Juan pero prácticamente viajábamos todos los fines de semana para ver a la Lepra.

-¿Jugando en San Martín de San Juan venías a ver al Azul?

-Así es, todos los partidos que podía venía porque San Martín estaba en Primera y jugábamos en días diferentes. De hecho, cuando estuvo la primera vez Gabriel (Gómez) como técnico vinimos a ver el partido que le ganaron a Chicago en los playoffs. Eso algo que los hinchas de la Lepra siempre me lo reconoce.

-¿Cuánto afectó en el grupo la lesión del “Colo” Martínez?

-Mucho. La verdad que se va a sentir bastante porque era un jugador importante para el equipo, venía muy bien y el equipo lo necesitaba en esta parte final. Ahora sólo queda decirle que se recupere pronto porque lo vamos a estar esperando.

-De las tres etapas que tuviste en el club, ¿cuál ha sido la mejor?

-Es complicado responder porque aún no termina el torneo y venimos haciendo una gran campaña. Si bien el 2016 fue muy bueno porque terminé como goleador y el equipo se salvó del descenso, hoy estamos peleando otra cosa. Es muy lindo jugar por ascender y es la primera vez desde que estoy en el club que luchamos arriba. Esa pregunta se va a responder sola cuando termine todo esto.

-¿Sentís que a esta etapa aún le falta un capítulo importante?

-Creo que sí, que a esta etapa todavía le falta el capítulo más importante. Ojalá se cumpla. Sería algo muy lindo para nosotros lograr los tres puntos en San Juan y jugar la final por el primer ascenso. Lo soñamos y lo imaginamos, pero la verdad que no es algo que dependa exclusivamente de nosotros. Si bien tenemos que ganar, dependemos de otros resultados.

-¿Cómo definirías al equipo y cuánto tiene que ver el DT en eso?

-Hay partidos que jugamos bien y otros que jugamos mal, pero el equipo se caracteriza por la entrega y el sacrificio. Gabriel (Gómez) tiene mucho que ver porque el hecho de conocer al club fue un plus a su favor y el equipo se acopló a su idea.

El posible 11 en San Juan: Cardozo por Martínez seria el único cambio

El ingreso del goleador Diego Cardozo por el lesionado Enzo Martínez (rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha) sería la única modificación que haría el DT Gabriel Gómez para visitar el próximo lunes a las 17 a San Martín de San Juan en el Hilario Sánchez por la última fecha de la Primera Nacional. El plantel azul entrenó ayer y esta tarde viajará a San Juan para quedar concentrado.

En consecuencia, Independiente Rivadavia formaría con Cristian Aracena; Luciano Sánchez, Alejandro Rébola, Juan Freytes y Franco Godoy; Lucas Ambroggio, Facundo Fabello, Sebastián Mayorga y Diego Cardozo o Pablo Palacio; Mauro Asenjo y Matías Quiroga.