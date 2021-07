Dibu Martínez contó por qué usó el “mirá que te como” y explicó sus gestos sexuales

Una gran cantidad de argentinos puso en duda las decisiones de Lionel Scaloni desde el primer momento, pero la más criticada fue dejar en el banco a Franco Armani, que ya se habia lucido e el Millonario y, en su lugar, darle minutos a Emiliano Martínez que se destacaba en el Aston Villa. Claramente el DT argentino no se equivocó.

Elegido como el mejor arquero de la Copa América, también se ganó el corazón y respeto de todos los argentinos luego de la gran definición por penales ante Colombia. Las imágenes de las tres pelotas atajadas, el “mirá que te como” y la valiente postura ante los adversarios recorrieron el mundo luego de la semifinal.

Días después de consagrarse campeón con la albiceleste, dió una entrevista a un medio local y contó detalles de sus festejos. Comentó que las palabras dichas a los jugadores colombianos es algo común en el y que su festejo (con pose sexual) fue un simple descargo personal que se dio en el momento.

“Es algo que hago hasta con mis compañeros. No es algo que busco poner nerviosos a los demás. Es porque yo me siento que estoy bien hablando. Te puedo hablar cualquier cosa, como le hablo al 10 o al 25, me siento activo, por eso lo hago”, expresó.

Además de haber sido ovacionado por las multitudes argentinas por sus palabras y gestos en la definición, también recibió criticas por parte de figuras públicas y trabajadores de prensa. Ante esto, el arquero respondió: “Me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad. Cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé. A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el farandulero...”

“El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal” aclaró Martínez sobre el festejo con pose sexual que mostró luego de atajar la pelota pateada por Yerry Mina. Asimismo, aclaró que luego le envió un mensaje al colombiano ofreciéndole disculpas.