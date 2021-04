Día histórico para el básquet de Mendoza: Matías Sandes volverá a jugar en nuestra provincia en el Club Israelita Macabi

Matías Sandes ya está en Mendoza. Lo que nació como un rumor que fue rebotando por WhatsApp en todos los amantes del básquet de Mendoza, luego se convirtió en ilusión y desde hoy se convirtió en realidad. Es que el Club Israelita Macabi presentó a su jugador estrella en el hotel Sheraton a través de una conferencia de prensa.

Fiel a su estilo. Matías Sandes, el mejor jugador mendocino de la historia, tetracampeón de la Liga Nacional de Básquet, integrante de la Generación Dorada de básquet y emblema del deporte provincial, se mostró sorprendido por el cariño y la admiración que recibe a cada paso que da desde que se instaló en Mendoza.

Sobre cuáles fueron los motivos que lo llevaron a volver a jugar a Mendoza, el ala-pivote que viene de jugar en Peñarol, manifestó: “Se dieron una serie de factores en conjunto que me permitieron jugar en la provincia. Primero, debo reconocer que me reventaron el teléfono, Eduardo Nicastro y Walter Burgo, para que jugara en el club. Eso te demuestra un interés único y me convencí que tenía que estar acá. No venía de una buena temporada en Uruguay, fiché en Peñarol, no clasificamos y el jugador de básquet quiere y necesita jugar”.

Con respecto a cómo encontró al Club Macabi, respondió: “Realmente me sorprendió la calidad de gente que trabaja en el club. Los directivos. Colaboradores. Me gusta mucho como se ha profesionalizado todo el básquet de Mendoza, con entrenadores, asistentes, preparadores físicos, etc. Cuando yo me fui de acá, esta situación era inimaginable”.

Luego de unos minutos, tomó la palabra, Eduardo Nicastro, entrenador de Macabi, quién explicó el fenómeno Sandes: “Tener a Matías en nuestra provincia es un lujo único. Poder disfrutarlo, verlo jugar, es muy positivo para Macabi y para todo el básquet de Mendoza y el deporte en general. Mi análisis es mucho más amplio. Tenemos que tomar dimensión lo que significa para nuestro deporte”.

Por su parte, Nicolás Popón, presidente de la Federación de Básquet de Mendoza, aseguró: “Es un día histórico para el básquet de Mendoza. Considero que Matías es el jugador más importante de la historia y hoy lo tenemos en el Club Macabi. Una institución, que está trabajando muy bien y desde el año 2019 disputa todas las finales en juego, excepto el Vendimia del año pasado. Macabi es una institución de básquet y está realizando un trabajo extraordinario”.

Eduardo Nicastro, DT Celeste, Marcelo Minuchín, presidente del club, Matías Sandes y José Sclar, directivo histórico de la institución. / José Gutiérrez (Los Andes). Jose Gutierrez | Los Andes

El presidente de la subcomisión de básquet del club Celeste, Marcelo Minuchín, emocionado, afirmó: “Cuando tocamos fondo en el año 2016, nos pusimos como objetivo recuperar el básquet en el club. Nuestro deporte emblema. Y fuimos trazando objetivos. Queríamos un equipo competitivo que contagiara a los más chicos. Más allá de lo que logramos en primera división, estuvimos un tiempo con las divisiones formativas incompletas. Hoy, tenemos todas las categorías, las canchas de básquet repletas de chicos. Somos un equipo de trabajo con mucho ímpetu, pasión y con ganas de seguir creciendo. La incorporación de Matías Sandes, se logra tras un gran esfuerzo pero siguiendo nuestra línea de trabajo”.

Por último, José Sclar, uno de los directivos más emblemáticos de la institución Celeste, aseguró: “Tener a Matías en el club es una satisfacción enorme. Estamos muy agradecidos con Matías porque eligió a Macabi para volver a jugar en Mendoza. Ahora, queremos disfrutarlo y tenemos como objetivo continuar haciendo historia”.

Hace unos años, cuando Matías Sandes, cortaba las redes tras consagrarse campeón de la Liga Nacional por cuarta vez con San Lorenzo de Almagro, habló con Más Deportes y aseguró: “Mi objetivo es volver a jugar en Mendoza. Pero, quiero ir a jugar estando bien fisicamente y poder entregrame. Lo voy cumplir”.

Y vaya si cumplió, hoy, aseguró: “Siento que estoy mi mejor momento, cada vez leo mejor los partidos. Obvio, me falta el roce físico, sin embargo, lo iré logrando con los partidos. Es una satisfacción enorme estar acá y ahora quiero disfrutar esta chance. Estoy muy contento de volver a Mendoza”.

Señores de pie, Matías Sandes, recorrerá las canchas de la Superliga mendocina. Un verdadero lujo y privilegio para todos los amantes del básquet mendocino.