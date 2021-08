Día histórica: se cumplen 16 años del insólito debut de Messi en la Selección Argentina

Este 17 de agosto se cumplen 16 años del debut de Lionel Messi en la Selección Argentina, en el recordado amistoso frente a Hungría en Budapest, que terminó 2-1 en favor de los Albicelestes de José Pekerman con goles de Maximiliano Rodríguez y Gabriel Heinze.

Pero para rememorar aquel momento resulta más útil repasar el antes y el después, puesto que el debut en sí se esfumó en ¡apenas 45 segundos! Messi entró a los 18 minutos del segundo tiempo en lugar de Lisandro López luciendo el número 18. Pero la primera vez que quiso encarar, Vilmos Vanczák lo tomó burdamente de la camiseta y el argentino intentó alejarlo con un manotazo que rozó su rostro. El juez alemán Markus Merk compró la exageración del defensor y echó a la Pulga.

Messi llegaba a ese encuentro como figura del Mundial Sub 20, donde había sido goleador del torneo y de la Albiceleste campeona de Francisco Ferraro con seis tantos y dos asistencias.figura del Mundial Sub 20, donde fue goleador del torneo y de la Albiceleste campeona de Francisco Ferraro con seis tantos y dos asistencias. Además, comenzaba a destacarse en Barcelona, con 18 años. El 2 de agosto, Pekerman incluyó a la joya entre los convocados para el encuentro de preparación con vistas a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Alemania 2006. Todos esperaban con ansias ese momento porque el pibe prometía y mucho. Por eso fue más grande aún la decepción de no poder verlo en acción ni siquiera un minuto.

“Se ve que ni lo toco. Hoy cualquier manotazo o codazo sin intención es amarilla”, recuerda el astro de PSG hasta el día de hoy, y de hecho en una entrevista con TyC Sports de 2019 fue más allá: “Pensaba ‘entré y me echaron, no me van a llamar nunca más’. Fue terrible”.