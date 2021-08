Di Palma en Carburando: “Fue mi carrera más dura”

Josito Di Palma alcanzó la victoria en la novena final del año del Turismo Carretera en el Autódromo de Villicum, San Juan.

La carrera fue muy peleada de principio a fin, con Julián Santero que lideró hasta el pinchazo de un neumático y una vez que tomó el liderazgo, Di Palma debió defenderse de Juan Pablo Gianini y Agustín Canapino.

“Llegar a San Juan después de dos carreras duras y ganar es muy bueno. Fue la carrera más difícil de mi carrera deportiva. Perdí en la largada con Santero, demostrando lo que soy en pista y abajo. Hay gente que me quiere, hay gente que no, pero gracias a todos ellos voy aprendiendo y me hace crecer en todo aspecto de la vida”, dijo el ganador.

La palabra de Josito Di Palma con Carburando: