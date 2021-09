Di María durísimo con el paso de Sampaoli por la Selección: “Terminó muy mal con todos”

El mediocampista de la Selección argentina Ángel Di María apuntó con dureza contra el ex entrenador de la albiceleste Jorge Sampaoli, a quien calificó como “una persona muy rara” que “terminó con todos muy mal”.

En declaraciones a TyC Sports, Di María señaló: “No sé qué te puedo decir, porque la verdad que arranqué muy bien y terminé mal. Me dijo cosas que después no eran así, me decía que era Leo (Messi), yo y el resto cada vez que venía a París. Me trataba como si fuese uno de los mejores, y después de un solo partido me deja en el banco en el Mundial, me limpia como si nada, sin explicaciones”.

Di María y lo que dejó Rusia 2018, en el @liberotyc VS. con @matipelliccioni. pic.twitter.com/xIhKo0MMgj — TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2021

Y agregó: “Al partido siguiente contra Croacia, que íbamos perdiendo, ni siquiera salí a calentar. Al tercer partido, contra Nigeria, vuelvo a jugar porque era obvio que iban a poner a los más grandes, porque se venía la catástrofe. Siempre terminan muriendo los mismos, gracias a Dios salió bien pero estuvimos a nada de que salga mal”.

n la misma línea, “Fideo” continuó: “Es una persona muy rara. Empezó con todos muy bien y terminó con todos muy mal. Pasaron muchas cosas en el medio entre él y (Sebastián) Beccacece, no había nadie que te guiara de la mejor manera. Fue una lástima porque era el último mundial de Javier Mascherano y se terminó yendo de la peor manera”.

Ayer Fideo reforzó lo que alguna vez sostuvo el capitán Messi. Y hubo que soportar a Latorre diciendo que Sampaoli iba a interpretar y rodear mejor a estos monstruos adentro de la cancha… que generoso es el fútbol pic.twitter.com/JFsVFvqsfq — fabro (@FabroLuna) September 2, 2021

En cuanto al desempeño del seleccionado en el Mundial de Rusia 2018, Di María remarcó: “Teníamos equipo y jugadores para mucho más, porque cuando jugamos contra Francia me lo dijo Kylian Mbappé después en París, que estaban cagadísimos cuando les tocó jugar contra nosotros”.

Estuve escuchando a di María que le dio una excelente nota a TYC. Estos pibes se la pasan hablando mal de Sampaoli. Tiene CERO códigos y mucha suerte que el DT dió vuelta la pagina y no los quiere incendiar contando la cama que le hicieron. Fué una rebelión carapintada en Rusia. — Martin Liberman (@libermanmartin) September 1, 2021

“Se les notaba, porque cuando les pasamos a ganar 2-1 estaban cagadísimos, metidos atrás. Pero bueno, después tuvimos la mala suerte de que nos embocaron de la nada, un gol de otro mundo, y después con la velocidad de Kylian nos liquidaron. Podíamos haber pasado. Creo que hubiese sido justo que quedemos afuera en la primera fase, porque no estábamos bien”, cerró el jugador del PSG.