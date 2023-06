Di María deja la Juventus: su anuncio en redes y las ofertas que le llegarán para que siga en Europa

No va más para Ángel Di María en la Juventus de Italia. El delantero, campeón del mundo en Qatar 2022, anunció en sus redes sociales la despedida y el mundo del fútbol mira con atención cuál será su futuro inmediato.

Los medios internacionales dan cuenta de que Juventus hizo el intento para retenerlo, es decir, renovar el contrato. Pero el rosarino no aceptó y saldrá del club en el final de temporada.

“Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre”, escribió Di María en Instagram.

El anuncio de Di María en redes. / IG

Y agregó: “Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón”.

El rosarino Ángel Di María tiene 35 años y será jugador libre. Sabida es su intención de continuar un tiempo más en Europa, por lo que se diluye la chance de que regrese a Rosario Central, el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Según versiones, Benfica de Portugal haría el intento por repatriarlo. El “Fideo” dejó una gran imagen el club antes de su pase al Real Madrid. También se dice por estas horas que tendría sondeos de dos ligas europeas, por lo que analizará las ofertas que estarían al caer.