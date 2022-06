Desvalijaron la casa de Lito Costa Febre mientras relataba el partido de River: “Me destrozaron la vida”

Durante la noche del sábado Atilio “Lito” Costa Febre denunció que su casa fue “desvalijada” mientras se encontraba relatando el partido que River venció a Lanús en el estadio Monumental.

El periodista relató en sus redes el hecho que se produjo a las 12:38 de la noche. “Anoche mientras relataba River-Lanús, en Florida (Vicente López) me saquearon mi casa. Yendo a hacer la denuncia. Me destrozaron la vida”, redactó Lito con tristeza, luego confirmó: “Cuando saquearon la casa no había nadie, yo estaba trabajando en la cancha”.

El relato de Lito sobre la situación que le tocó vivir

En diálogo con TN, Costa Febre confirmó que sólo su perro estaba en la vivienda robada. “Es de raza Rottweiler, pero tiene menos de un año, es cachorro”, especificó. Y especuló que “debieron trabajar con tranquilidad porque lo deben de haber dormido”.

“Llegue a casa pasada la 1 de la madrugada y estaba dada vuelta. Muchísimas cosas en el piso. Sinceramente, la casa estaba destruida peor que en un allanamiento”, confirmó.

En cuanto a lo robado, el reconocido hincha millonario confirmó que se llevaron varias cosas de valor y añadió que tuvo “muchas pérdidas materiales”. Hizo hincapié en que el principal objetivo fue la búsqueda de dinero y cualquier objeto de importancia tanto sentimental como económico.

Robar a Lito Costa Febre

Acá en el barrio me conocen todos y seguramente alguien marcó la casa cuando se dio cuenta de los horarios del fútbol”, concluyó Costa Febre , quien cree que existió una logística para confirmar el momento en el que abandonó su casa hacia el estadio Monumental.

En tanto, la Fiscalía Descentralizada de Vicente López ordenó que la Policía Científica realice pericias en el lugar mientras analizan las cámaras de seguridad de la zona para establecer si actuó un delincuente o varios, en el marco de una causa caratulada como “robo”.