Después de superar el coronavirus, José Mansur habló del “Mundo Tomba“

Después de superar el coronavirus, el presidente de Godoy Cruz, José Mansur, habló de varios temas sobre el futuro del equipo.

Sobre su contagio de Covid-19, el titular tombino confesó en el programa Dos de Punta que que su situación fue leve: “Gracias a Dios la pasé muy bien, tuve algo de dolor de cuerpo y una vez me agarró fiebre, pero ya estoy trabajando”.

A la hora de hablar del equipo, el presidente tombino aseguró que la salida de Juan Brunetta al AC Monza está cerca, pero no cerrada: “Estamos negociando. Una de las posibilidades sigue firme. Creo que en estos días vamos a poder avanzar. El destino sigue siendo Italia”.

En cuanto al armado del plantel, Mansur aseguró que todavía están buscando un marcador central zurdo: “La idea es buscar algún defensor por el sector izquierdo. Más allá de que se vaya Brunetta, creo que nos vamos a quedar quietos. Creemos que tiene que ser el año de varios chicos, como son los casos de Bullaude, Burgoa y Badaloni, entre otros”.

En relación a ese tema, Mansur dio su versión por la situación de Danilo Ortiz (separado del plantel): “Un jugador que estuvo 6 meses en un lado, 6 meses en otro y así sucesivamente, algún problemita hay. Lo quisimos dejar en libertad de acción pero Cerro Porteño no aceptó, y ellos son dueños de la mitad del pase. Aún no llegó nada”.

También aclaró la polémica por el préstamo de Miguel Merentiel a Defensa y Justicia: “Su representante le aconsejó no venir al inicio de la pretemporada y que lo iba a llevar a otro club. Le habló de una propuesta de España y había cero ventajas para nosotros. Hubo una primera propuesta de Defensa y Justicia y no quiso. Después sobre el cierre volvió a pasar y aceptó. Los representantes con tal de ganarse la plata, aconsejan mal a los chicos. De prepo no me iban a sacar ningún jugador”.

También dejó un mensaje para los futbolistas más jóvenes del plantel: “En Godoy Cruz estamos cada vez más exigentes, los jugadores tiene que ser cada vez más profesionales. Todos tenemos que dejar de ser tibios. El profesionalismo debe estar por arriba de todo. Freites la semana pasada no fue a entrenar durante dos días. No tenemos problemas en prestarlo. Lo mismo pasa con Fernando Núñez (Sarmiento de Junín le rescindió el contrato por no cumplir con los protocolos de coronavirus), que si vuelve al club, sabe que no lo vamos a tener en cuenta”.

Sobre la vuelta del fútbol, Mansur aseguró que “está todo muy politizado" y que hay que convivir con la pandemia: "El fútbol depende de una autorización política y no desde una decisión de AFA. Hay que acomodarse y vivir la vida con la pandemia; no hay que excluirlo. A la Argentina le hubiese venido bárbaro que haya fútbol porque quizás la gente se hubiese quedado más en su casa”, cerró.