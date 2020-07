Después de 30 años de la final de Italia 90, Codesal reafirma su postura del penal y habló de la jugada de Calderón

El árbitro uruguayo, nacionalizado mexicano, Edgardo Codesal se mantiene firme en su postura 30 años después de la final del Mundial de Italia 1990: “No dudé en marcar aquel penal y, hasta la fecha, me he mantenido en que hubo falta”.

El juez contó en una entrevista que perdió la cuenta de las veces que ha mirado el video en el que Roberto Sensini derriba a Völler dentro del área. Una falta en el minuto 85 que permitió a Andreas Brehme marcar el gol que le dio la Copa del Mundo a Alemania.

Pasaron 30 años, en el estadio Olímpico de Roma, y el árbitro sigue recibiendo insultos por parte de los argentinos, que salpican a familiares que no habían nacido, pero que llevan el apellido Codesal. “¿Qué es lo más ligero que me han dicho? Ojalá que tú y toda tu familia se mueran de coronavirus”.

Codesal vive en Querétaro (México) y, a sus 69 años, ya está acostumbrado a los insultos de los hinchas argentinos en las redes sociales, llamadas telefónicas anónimas y medios argentinos que lo buscan con la intención de confrontarlo y lograr que el ex árbitro reconozca que se equivocó en la jugada que dejó a Diego Maradona sin levantar la su segunda Copa del Mundo.

“Ayer me marcaron de tres medios argentinos, saben que no les voy a dar ninguna entrevista. No quieren mi versión, quieren escuchar que aquel penal no existió. Yo le voy a decir a usted lo que he mantenido desde hace 30 años. (Roberto) Sensini no alcanza el balón, se barre con la diestra y toca a Völler dentro del área. Eso es penal. La FIFA realizó ensayos con el VAR en partidos de años atrás y uno de esos fue la final Alemania-Argentina en Italia 90. Su resultado fue el mismo que yo marqué”, explica Codesal, vía telefónica.

También aseguró que tendría que haber expulsado a Maradona por los visibles insultos cuando sonaba el himno argentino y los hinchas italianos lo silbaron: “Si me hubiera apegado al reglamento, tendría que haber expulsado a Maradona por los insultos que lanzó al aire, pero prioricé el sentido común y hablé con él. Después que cobré el penal también protestó de manera airada diciendo que era un robo que había organizado la FIFA”.

También aclaró un par de jugadas polémicas como el penal que Lothar Matthäus le habría cometido a Gabriel Calderón y otro supuesto penal que Goycochea le cometió a un delantero alemán: “En el partido pasaron tres jugadas polémicas. Además del penal de Sensini hay otra jugada donde Calderón choca con el pie de Matthäus, que para mí no es penal, y otra jugada donde Goycochea sale con los pies y da la sensación que toca a un delantero de Alemania, pero fueron contactos que para mí no fueron suficiente para cobrar penal”.