¡Desde Mendoza salió el nuevo campeón!: Fernando Amaya se coronó en el Mundial de Egipto

El Toro” tenía un sueño y lo cumplió. En su primer Mundial y se colgó el oro de full contact, en el Campeonato Mundial de Kickboxing que se desarrolla en el Cairo, Egipto. Fernando Amaya batió a todo lo que se le cruzó en el camino y eliminó al doble campeón, el español Féliz Ortiz. Le dio golpes hasta que el técnico rival tuvo que largar la toalla.

El lasherino después de su gran combate fue elegido para ser uno de los protagonistas en la pelea de gala, en el cierre del certamen ecuménico.



Pero no antes sin buscar el título en el K1, su fuerte. El profe del gimnasio Huargos irá por otra final. “Es un sueño cumplido. Me entrené para esto y se me dio”, dijo el boxeador de 22 años a Los Andes.

Hoy será la cita, un nuevo desafío por otra corona internacional. Después del abandono del australiano que debía enfrentar ayer en la primera pelea, Amaya tendrá dos luchas más para poder llegar a la final de kickboxing.

Por lo que será este sábado una jornadas de mucha presión para el mendocino, tomando en cuenta que “El Toro” dejó de ser el debutante, para pelear hoy con la chapa de campeón.