Desde el Blanquinegro, directo a Sicilia

Para Matías Nicosia, como para tantos otros, este 2020 parecía un año para olvidar rápidamente. Sin embargo, la vida tiene tantos giros inesperados como su capacidad para jugar de espaldas al arco y resolver a uno o dos toques hasta desandar los caminos al gol. Es que hace unos días nada más le confirmaron que su carrera futbolística continuará en el U.S.D. Atletico Catania, que es parte de la liga amateur Eccellenza, el quinto escalón del fútbol italiano, con organización regional y boletos de ascenso a la Serie D.

Una novedad tan sorpresiva como impensada. Así, este delantero zurdo, de buena contextura física, tendrá la oportunidad de mostrar sus condiciones en un club italiano. El acuerdo entre las entidades se cerró a mediados de la semana pasada y contempla un préstamo que se extenderá hasta que el U.S.D. Atletico Catania finalice la temporada.

Matías había retornado a principios de año a Gimnasia y Esgrima, donde había formado parte de la escuelita blanquinegra hasta 2014. Durante dos años, el goleador forjó su talento en las divisiones menores del Lobo y luego decidió transitar su camino de goles y festejos con la camiseta de la UNCuyo. Un tiempo después sería traspasado al club de sus amores, Godoy Cruz, para retornar, a préstamo, al equipo “universitario”. A principios de este año, el Lobo le compró el pase y lo recuperó para su categoría, con la firme intención de sumarlo a los torneos de AFA. Sin embargo, la pandemia tenía otros planes.

Matías Nicosia juvenil de Gimnasia jugará en Italia. Gentileza

-¡Qué noticia!

-Es un sueño; la verdad no me lo esperaba y menos ahora que estamos pasando un momento difícil con el tema de la pandemia. Estoy muy contento y emocionado. No son buenos tiempos y jamás se me hubiera ocurrido pensar que podía llegarme esta oportunidad.

Y no miente Matías cuando habla de emoción: se le nota en la voz. Será su primera experiencia lejos del país y las horas se consumen entre los detalles a definir antes de partir con rumbo a Buenos Aires, el próximo jueves, donde quedará alojado a la espera de poder tomar el vuelo que, previa escala en Ámsterdam, Holanda, lo depositará el próximo domingo en suelo italiano. Ese donde comenzará a transitar su sueño futbolero.

-¿Qué sabés de tu nuevo equipo?

- Juega la Quinta División de Italia; es un torneo regional de Sicilia y no está pasando un buen momento, por lo que estaban en la búsqueda de algunos refuerzos. Están de pretemporada desde agosto y hace una semana disputaron el primer encuentro por la Copa Italia, ante el Enna.

-¿Cómo te llega la chance?

-A través de una persona del club. Luego me llamó Javier Kola, el coordinador de Gimnasia, contándome que había una posibilidad y finalmente tuvimos una reunión donde me dieron los detalles de la operación: me voy a préstamo hasta abril. Sin embargo, está la opción de quedarme hasta junio si es que clasificamos a los playoffs. Sé que vieron un video mío y les interesó sumarme.

-Además, puede ser una nueva chance a otro equipo y categoría de ese país…

-Esa es mi aspiración. Esperemos que me pueda quedar hasta junio (risas).

-Empezás una carrera futbolística; ¿siempre la soñaste o se fue dando?

-Siempre apunté a esto, aunque en mis planes siempre está estudiar; eso no se negocia. Ni siquiera es por la exigencia de mis papás; es una cuestión mía. Seguramente voy a seguir estudiando algo relacionado con el deporte: educación física, kinesiología o periodismo deportivo.

-Estás en el colegio secundario; ¿cómo vas a hacer con los estudios?

-Estoy en cuarto año del colegio Santa María, que pertenece a la Universidad Champagnat. Voy a terminar el año de forma virtual, desde allá y luego veremos que hago el año próximo. Todavía no tengo definido si me voy a inscribir en un colegio allá o seguiré cursando de manera virtual.

-¿Y cómo te llevás con el idioma italiano?

-Sinceramente, no sé demasiado. Desde que me avisaron que voy a viajar estoy aprendiendo, mirando algunos videos y tutoriales.

-¿Cómo te definirías como jugador?

-Soy un centrodelantero aguantador, utilizo mucho el cuerpo. Tengo buen cabezazo y soy goleador; me fue muy bien en los últimos años (risas).

-¿Tenés algún espejo especial?

-De los jugadores de actualidad, a nivel europeo, me gusta mucho Luis Suárez. A nivel nacional me gusta el “Morro” García.

El semillero: el Lobo busca promover sus divisiones menores

Desde hace un tiempo a esta parte, Gimnasia y Esgrima busca dar rodaje a sus divisiones menores a través de la competencia en las categorías de AFA. La intención es darle mayor roce a los jugadores que integran los diversos selectivos. Actualmente, el club tiene promesas que suelen alternar con los entrenamientos con el plantel mayor y varias de ellas ya firmaron su primer contrato profesional: Cristian Barco (19 años, volante creativo); Gastón Fernández (23, volante central); Oscar Garrido (23, lateral derecho); Leandro Grenon (19, marcador central); Ulises Guakinchay (19, delantero); Nahuel Guzmán (19, delantero); Tadeo Marchiori (20, volante creativo); Franco Meritello (24, central) y Alejo Tello (20, arquero).