Deportivo Maipú debutó con el pie derecho en la Primera Nacional y venció 2 a 0 a Chaco Forever

Deportivo Maipú venció a Chaco For Ever en el estadio Omar Higinio Sperdutti por la fecha 1 de la zona B de la Primera Nacional, en su debut en el certamen.

El Cruzado presentó a su nuevo entrenador, Luis García, quien hizo su presentación en el certamen frente al conjunto chaqueño. Tras una larga pretemporada, el conjunto maipucino comenzó el torneo ante su gente y en un campo de juego totalmente renovado, con la ilusión puesta en el ascenso a Primera División.

Entre las caras nuevas del Botellero se encuentran Rubens Sambueza y el goleador Gonzalo Klusener, que anotó uno de los goles de la victoria. El otro tanto fue marcado por Luciano Herrera.

