Deporte y literatura: “Al interior del Fútbol”, una obra que valora la vida de 2000 clubes de distintos rincones del país

“Es pasión que no encuentro definición. No tiene límites. Es una locura personal. Desde que era chico y estudiaba en Buenos Aires, me gustaron las cosas raras del fútbol. Me instalé en San Rafael y un día dije, que puedo hacer con todo esto y comencé a escribir un libro con más de 2000 clubes del Interior del país. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, de Neuquén a Misiones. Me animé un día y empecé a escribir... y ahora estoy acá, presentando el libro. Realmente, estoy feliz”, palabras textuales a + Deportes del periodista y escritor entrerriano Mauricio Arditi, sanrafaelino por adopción, Lic. en Comunicación Social, 36 años que desarrolla su actividad profesional en LV 4 Radio Nacional y Diario de San Rafael.

La pasión por Boca y River principalmente, rompe con todos típos de límites. En cada rincón del país, siempre se habla de los Xeneizes y Millonarios. También de los equipos denominados grandes tanto de Buenos como del Interior. Pero, en el país, existen miles de clubes de barrio con historias muy ricas e interesantes para contar que atrapan el corazón de cada hincha genuino. Y esta pasión y este amor, por los clubes de del Interior del país, movilizó a Mauricio para este desafío literario: “Al Interior del Fútbol es un homenaje, reconocimiento, un mimo al corazón de cada hincha, cada dirigente, cada vecino, cada empleador, jugador del club. Es pooner en valor el laburo de cada uno. Es impresionante lo que se genera en cada club. Son todas historias fantásticas que te atrapan”.

El próximo jueves se presenta #AlInteriorDelFútbol, un libro que recopila más de 2.000 clubes de todo el país con datos, anécdotas y curiosidades.

Va a estar disponible para descarga gratuita!

Sobre qué historia, nombre o qué lo sorpendió en su investigación periodisticas por más de 2000 clubes del Interior del país, el periodista nacido en la provincia de Entre Ríos pero sanrafaelino por adopción, comentó: “Me encontré con nombres de clubes como Deportivo Galaxia, Cachorro, Júpiter, Bulldod. Es impresionante. Hay una historia que me atrapó mucho y fue la de Unión General Pindeo de la provincia de Chaco. Un equipo que jugó en Primera en la década del 70 durante los viejos Nacionales y luego desapareció Un grupo de amigos, lo puso de pie nuevamente. Una especie de Deportivo Mandiyú de Corrientes”.

Minutos despúes, Mauricio, comentó que su esposa Andrea, es especialista en nombres de clubes, Ligas, lugares, etc. “Durante mucho tiempo solo dormí tres o cuatro horas por día. Me senté frente al monitor y empecé a plasmar todo lo que había recopilado. Y hablaba en voz alta, mi esposa, obvio me bancó siempre y terminó trabajando conmigo. Esta pasión, si no tenés apoyo es muy díficil. También fue fundamental, la motivación y correción de Gustavo Miranda, Director de LV 4 Radio Nacioal quien fue el que me empujó para cumplir con este sueño”.

En 1 día #AlInteriorDelFútbol ya lleva 131 descargas en Argentina, España, EE.UU, Italia, Colombia, Uruguay, Chile, Brasil y Perú

Gracias a todos, me llena el alma. Ojalá sigan compartiendo para que llegue cada vez a más lugares.



Descarga GRATUITA:

Por último, Mauricio, nos adelantó sobre los clubes de Mendoza que aparecerán Al Interior del Fútbol: “Siempre destaco la rica historia que tiene Mendoza en cuanto al fútbol. Sin dudas, es una de las más importantes del pias. En total, aparecen mencionados 66 equipos de Mendoza. Hay clubes de San Rafael, del Este de la provincia, del Sur, Valle de Uco y los grandes de la Liga Mendocina. Es atrapante”.

Al Interior del Futbol, el libro de Mauricio Arditi

A lo largo de las 142 páginas se podrán descubrir historias, peculiaridades, datos anecdóticos y mucha información del fútbol argentino. La presentación de este tesoro se relizó el ultimo jueves el edificio de Radio Nacional del departamento de San Rafael.

Cómo adquirir el libro Al Interior del Fútbol de Maurico Ariditi

Ya está disponible Al Interior del Fútbol con más de 2000 clubes de toda Argentina:

- Descarga GRATUITA Bubok: https://cutt.ly/xBTstUB

- Formato papel a demanda: https://cutt.ly/iBTsftK