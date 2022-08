Denunciaron penalmente a Carlos Tevez por usuparción de título de director técnico de fútbol

Carlos Tevez fue denunciado este mediodía por usurpación de título en relación a su trabajo como director técnico de Rosario Central. La presentación judicial la realizaron un grupo de entrenadores por medio de Gustavo Dellepiane a horas del choque con Boca en la Bombonera.

El fiscal Damián Cimino quedó a cargo para evaluar los datos aportados y en los próximos días podría haber novedades concretas sobre las medidas de investigación que se llevarán a cabo. Los delitos de los cuales se lo acusa al Apache están tipificados en los artículos 172, 173 y 247 del Código Penal.

⚽⭕ La presentación fue realizada este miércoles en la Fiscalía Regional Rosario con la firma de 19 personas, patrocinadas por el abogado Gustavo Dellepiane.



El propio Dellepiane dio a conocer la postura de los denunciantes. “No nos interesa que vaya preso. Lo único que queremos es que no se siga violando la ley y escupiendo en la cara. Que se empiece a respetar la ley, porque hay gente que le dio su vida al fútbol y hoy no tiene para comer”, afirmó en declaraciones a La Capital.

El representante del grupo de entrenadores destacó que “hay responsabilidades compartidas entre los organismos que deberían controlar y no lo hacen, como son la AFA, la Asociación de Técnicos y Rosario Central”. En tanto, añadió: “Si el día que debutó firmaba como aguatero, no había problema”.

Denuncian a Carlos Tévez por "usurpación de título de técnico". Pidieron que la Justicia rosarina investigue si tiene el título que otorga la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Patrocinó la presentación el estudio que encabeza GUSTAVO DELLEPIANE.

Quién es Dellepiane, el denunciante de Tevez

El abogado asesora a más de ocho mil entrenadores en todo el país y desde hace 15 años también es entrenador. “Entendemos que el curso lo inició en 2021 y como mínimo dura tres años, por lo cual se debería recibir al menos en 2023″, explicó sobre la raíz de la presentación judicial realizada.