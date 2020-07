Denunciaron al hermano de Paula Dybala por el robo de un auto: “Fue una cosa de borrachos”

Denunciaron al hermano de Paulo Dybala por el robo de un auto en Laguna Larga, la localidad cordobesa de donde es la familia del jugador del Juventus.

Todo empezó la madrugada del domingo pasado cuando Walter Nievas salió de un bar del pueblo y descubrió que alguien se había llevado su auto.

“Me desesperé y al rato vi que llegaba un grupo de personas en mi auto, frenaron bruscamente”, contó el hombre a los medios locales.

“Veo que bajan Gustavo Dybala, que era el que manejaba, otro muchacho que en el pueblo lo apodan Maicena y un tercero. Dybala venía en un estado de ebriedad absoluta y no sé si tenía alguna otra sustancia. Se bajaron del auto riéndose y se fueron”, agregó.

Según informó El Doce, tras aquel extraño episodio el hombre fue hasta la comisaría para radicar la denuncia.

“Yo en la desesperación fui a la Policía a hacer la denuncia, ya que no sé qué podrían haber hecho con el auto, si lastimaron a alguien o si chocaron a alguna persona, pero no logré que me tomaran la denuncia”, dijo.

Sin embargo, al día siguiente regresó a la dependencia policial junto a su abogada y finalmente le tomaran la denuncia.

“Si yo le hubiera tocado el auto a Gustavo Dybala, hoy estaría en la cárcel Bouwer. Me rompieron el tambor del levantavidrios. El arranque no funciona bien, como si lo hubieran forzado. Quiero que se hagan cargo del daño que le hicieron a mi auto y que esto no vuelva a ocurrir”, dijo.

Pese a que el hombre aseguró que prácticamente no tiene trato con el hermano de futbolista, el joven le mandó mensajes por whatsapp para pedirle disculpas y evitar la denuncia.

La conversación entre Dybala Gustavo y el dueño del auto robado Gentileza

“Lo de anoche fue una cosa de borrachos que hicimos con Gonzalo y Maxi. No creo que sea para que me denuncies”, habría argumentado Gustavo Dybala.