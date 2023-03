¿Del Potro vuelve al tenis? la promesa futbolera que lo puso a entrenar de cara al US Open

Una noticia deportiva sacude los portales de noticias por el impacto que generaría el retorno de un gigante argentino en 2023 a las canchas de tenis.

Es que el hasta ahora extenista Juan Martín Del Potro no se olvidó de su promesa e irá tras ella.

La Torre de Tandil había asegurado en la previa del Mundial Qatar 2022 que si la Selección argentina ganaba la Copa, haría lo posible por volver a ser jugador de tenis. Nada menos que en el próximo US Open.

“Si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora, Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”, confió Delpo al sitio Tennis News.

Juan Martín Del Potro ata su bandana a la red tras perder 6-3, 6-1 ante Federico Delbonis el 8 de febrero de 2022. (AP Foto/Gustavo Garello)

La última vez de Del Potro en una cancha de tenis

El público jamás olvidará las lágrimas de Juan Martín Del Potro el día que anunciaba su retiro. Fue en febrero de 2022, en la derrota ante el azuleño Federico Delbonis, en el Argentina Open, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

En aquella oportunidad, Del Potro le dijo adiós al tenis tras varias lesiones y operaciones en ambas rodillas.

Cuando los fanáticos pensaban que la carrera de Del Potro ya formaba parte del material de archivo, surgió por estas horas la chance de verlo otra vez en las mejores canchas. Y todo gracias a La Scaloneta.

Precisamente, el norte es el US Open, con la complejidad que significa. Delpo ya ganó este torneo estadounidense: fue en 2009 ante Roger Federer.

Juan Martín Del Potro, uno de los tenistas más importantes de la historia argentina, también tiene en su haber la Copa Davis, el máximo torneo a nivel países.