Dejó el motociclismo por la salud de su padre, pero vuelve al Superbike Argentino

La llama de la pasión por el motociclismo siempre estuvo encendida en el corazón de Soledad Hammer. Nacida en Alta Gracia, Provincia de Córdoba, el 21 de abril de 1993, comenzó de muy chica en el mundo de las motos. De los 5 a los 17 años compitió en motocross en distintos campeonatos provinciales y rápidamente mostró todo su potencial.

Sus comienzos en el motociclismo

Guiada por su padre, Ramón, Soledad Hammer fue por más y a los 17 años decidió dar el salto al mundo del motociclismo de pista. Así fue que llegó al Superbike Argentino y pudo debutar con una Yamaha R1 en la temporada 2010. “Recuerdo que en mi primer año largué en Termas de Río Hondo y a pesar de que eran más de 40 motos, pude terminar la carrera entre los mejores 10. Fue una alegría enorme y un impulso para seguir creciendo en este deporte. En ese momento era la única mujer que competía en el Superbike Argentino”.

El sueño americano de Soledad Hammer

Tras un debut auspicioso, Hammer decidió continuar su campaña deportiva en las categorías de 600cc del Superbike Argentino. “En la temporada 2012 quedé en el cuarto lugar de la categoría 600 con una Yamaha R6 atendida por el equipo de mi familia. En esa época corría con pilotos como Santi Frasca y Matías Petratti, que siguen compitiendo en la actualidad en el mejor nivel”.

Sus buenas actuaciones en el país, le permitieron hacer contactos para tener una posibilidad en el exterior y así pudo cumplir un sueño de toda la vida. “En 2013 me llamaron de un equipo brasileño para competir en AMA, el campeonato de Estados Unidos. Hicimos un esfuerzo grandísimo y nos fuimos con mi familia a competir. Hicimos cuatro carreras y siempre quedamos entre los 4 primeros. La última que corrí fue en Daytona, que es un circuito espectacular y fue una experiencia única”.

Una decisión que le cambió la vida

Cuando volvió al país, luego de su paso por Estados Unidos, Hammer tuvo una oferta muy especial, que por las vueltas de la vida no se pudo concretar. “Regresé al país y me llamaron del equipo de Viñales para competir en el Campeonato Español. Era una oferta muy buena y me generaba mucha ilusión. Pero pocos meses después de eso, a mi papá le diagnosticaron cáncer y mi decisión fue acompañarlo en todo el proceso. Fue un tiempo difícil ya que lo que diagnosticaron era terminal, pero no me arrepiento de la decisión que tomé en ese momento”.

Tras el fallecimiento de su padre, Ramón, en 2016, Soledad Hammer continuó vinculada al mundo de las motos mediante un taller propio en Alta Gracia. “Siempre seguí ligada a las motos que es mi pasión de toda la vida, pero con el tiempo se hizo difícil volver a correr ya que con mi papá iba a todos lados y era mi gran sostén”.

El retorno al Superbike Argentino

Pero la ilusión nunca se pierde y este año Soledad puede concretar su sueño de regresar al Superbike Argentino. A sus 28 años y luego de ser mamá de dos niños (Valentino y Santiago), Soledad pudo concretar el regreso a las pistas en el 2022 de la mano del equipo de René Zanatta.

Dando más detalles de su vuelta, Soledad contó: “Empecé a buscar equipos para poder alquilar una moto ya que no tengo una propia. Me contacté con René Zanatta y surgió la posibilidad de de ir a probar en Rafaela con una R3 de su equipo. Fue un momento especial ya que hacía casi 7 años que no me subía a una moto y la verdad que me vine muy contenta de las pruebas”.

La prueba de este fin de semana en el trazado santafesino fue especial también ya que fue la primera vez que sus hijos la ven arriba de una moto de carrera. “Santi tiene 4 años y Valen 6. Nunca me habían visto girar y ayer fue la primera vez. Valentino ya tiene su motito y sabe andar, le gusta mucho. Fue un día muy emotivo para todos”, confesó.

El próximo miércoles, la idea de Soledad Hammer es volver a entrenar en Rafaela para seguir practicando posturas y dejar preparado todo para su regreso al Superbike Argentino que arrancará la temporada 2022 el 27 de marzo en Bahía Blanca. “Estoy segura que mi papá me guía desde el cielo y para mí es un pilar fundamental para que pueda regresar a correr”, contó emocionada, Soledad Hammer.

Fotos: Jorge Piccolo y Horacio Baumgratz