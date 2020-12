Dejarán la puerta abierta para que se vaya Messi si no acepta un sacrificio salarial en Barcelona

Barcelona sigue competitivamente en problemas con solo cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates. El técnico no encuentra la efectividad del equipo. en el cual se encuentra un Lionel Messi, con la necesidad de hacer un cambio desde hace meses. De ahí que se espera al 1 de enero para saber qué decisión tomará el argentino: ¿se irá o se queda? Lo cierto es que La Pulga aún no renovó su contrato y todo lleva a una despedida inminente, tras 20 años.

Ante esta situación, Emili Rousaud, ex vicepresidente y precandidato en las próximas elecciones, no fue muy optimista. “Tendremos que sentarnos con Messi y pedirle un sacrificio salarial. Ahora mismo, con las condiciones de retribución que tiene, no es sostenible. Pediremos este sacrificio. Si no hay acuerdo, Messi no estará”, declaró en diálogo con el medio español “ARA”.

Y agregó: “Messi ha escrito las páginas más brillantes de la historia del club, y debemos honrar a nuestras leyendas. Pero la realidad es la que es. Al socio no se lo puede engañar. Haremos los máximos esfuerzos para que Messi se quede, pero siempre con los intereses del club por delante. No está por encima del club. ¿Quiero que se quede? Sí. Pero no a cualquier precio. Debe ser sostenible salarialmente”.

En cuanto a la postura de la Pulga ante cada negociación, el empresario español aclaró: “Leo no pone el dinero por delante. Ya es el futbolista mejor pagado. Cuando en verano dice que se va, que nadie se engañe, no lo dice por dinero, sino porque es un ganador nato y no hay un equipo lo bastante competitivo. Por lo tanto, le debemos convencer de que vamos a crear un proyecto ganador. Y a partir de ahí, él tomará la decisión que crea conveniente”.