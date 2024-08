Debut soñado: Los Pumas le ganaron 38-30 a los All Blacks en el arranque del Rugby Championship

En un encuentro memorable de rugby, Los Pumas lograron una impresionante victoria de 38-30 sobre los All Blacks en la primera fecha del Rugby Championship en Wellington. El equipo argentino, marcado por el regreso del centurión Agustín Creevy, logró el triunfo en un terreno adverso frente a los poderosos de negro.

Tras un rugido fuerte en Wellington, el equipo argentino tuvo una muestra de carácter y siguen escribiendo en la historia del país. Para destacar un increíble dato, los 38 puntos que le marcaron Los Pumas a los All Blacks, es la cifra más alta que sufrió Nueva Zelanda en un duelo como local.

🇦🇷💥🇳🇿 ¡RUGIDO DE #LOSPUMAS EN WELLINGTON!



El seleccionado argentino venció a Nueva Zelanda por 38-30 en el primer partido del certamen.



Desde el inicio del partido, Los Pumas mostraron un gran ímpetu y aunque estuvieron por debajo del marcado, supieron manejar la presión. Los primeros puntos del encuentro llegaron por parte de los All Blacks, que se adelantaron 10-0 tras un penal y un try de Sam Darry, pero Los Pumas respondieron con determinación.

Un momento clave del primer tiempo fue un try de Mateo Carreras, quien logró una espectacular corrida para reducir la ventaja a 20-15. A pesar de algunos errores que les costaron puntos, la defensa de Los Pumas y sus rápidos contraataques mantuvieron el partido trabado. El equipo dirigido por Felipe Contepomi se iba al descanso con un balance positivo a pesar de estar en desventaja.

En la segunda mitad, el esfuerzo de Los Pumas se vio recompensado con un try de Julián Molina y una patada precisa de Santiago Carreras que los puso al frente por primera vez en el partido. Aunque los All Blacks recuperaron brevemente la ventaja, Los Pumas volvieron a tomar el control con un try de Creevy y una patada final de Carreras, sellando el marcador en 38-30.

Con esta victoria, Los Pumas no solo lograron una de sus pocas victorias históricas contra los All Blacks, sino que, además, el equipo nacional consiguió su segunda victoria consecutiva contra los de negro. “Nunca se ganó dos veces seguidas contra los All Blacks, ese es el siguiente paso”, indicó Agustín Creevy tras la victoria en Wellington.