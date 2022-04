La temporada 2022 del Superbike Argentino comenzó Bahía Blanca donde se vieron grandes carreras. En la categoría Stock Open, el triunfo de la primera cita quedó en manos de Christian “Batman” Ramírez, mientras que el segundo puesto fue para Eduardo Zini.

“Estoy a un 90%”

El correntino disputó por primera vez en la estructura de Mauricio Mazarrón y pudo lograr una rápida adaptación al trazado bahiense para llevar su auto al podio. “Me viene muy contento de Bahía Blanca. No conocía el circuito, el equipo era nuevo y eso sumado a las condiciones climáticas que hubo, hace que sea un arranque de año positivo”, le contó Zini a Carburando.

Acerca de su situación física tras la fractura de cinco costillas en 2021, el correntino le contó a Carburando: “Estoy casi al 100% recuperado. Hay una costilla que me duele porque se rompió en la punta y me está costando soldar. Tengo pocas molestias, pero entreno mucho y eso me permite correr en un 90%”.

De quebrarse las costillas a subir al podio en el Superbike Argentino

Y agregó sobre el desafío que representó la fecha inicial. “No conocía el circuito y las primeras tandas fueron con malas condiciones. Eso condicionó bastante la puesta a punto para la carrera. Largué quinto y en la primera curva ya quedé segundo. Ramírez nos hizo una diferencia desde el principio, pero pude afianzarme en el segundo puesto. Traté de conservar el lugar y no cometer errores. Lo más positivo es que bajamos 2 segundos el tiempo en carrera con respecto al de clasificación”.

Por último, sobre las expectativas para lo que viene, Zini señaló: “Estoy muy feliz por el inicio de la temporada. Le quiero agradecer al equipo, a Mauricio Mazzarrón, que nos llevamos muy bien y de entrada nos entendimos bárbaro para poder trabajar de la mejor manera”.