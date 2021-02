De pie señores: Roger Federer le puso fecha y lugar a su regreso al circuito después de un año

El tenista suizo Roger Federer regresará en marzo a la competencia después de más de un año de ausencia y tras operarse en dos oportunidades de su rodilla derecha. La vuelta del helvético será en el torneo 250 de Doha, que se disputará del 8 al 13 de marzo en Qatar.

“Es mi primer intento de regresar a un torneo. Por primera vez tengo la sensación de que mi rodilla está de nuevo preparada para la competición”, señaló el deportista de 39 años.

En diálogo con la cadena de radio suiza SRF, agregó: “Era importante para el equipo y para mí que fuese un pequeño torneo y no uno grande, con todo el estrés que ello implica. Hay que estar preparado, mental y físicamente, para encadenar cinco partidos en cinco días”.

“En este tiempo pensé que no seguiría mucho el deporte y estaría más ocupado con mis hijos y mi rehabilitación, pero me sorprendió seguir comprobando resultados y viendo partidos. Y normalmente no hago eso si no participo en un torneo”, reveló.

El tenista suizo iniciará su vuelta en el circuito ATP en el torneo de Qatar: ya lo ganó en tres oportunidades (2005, 2006 y 2011) y es el que más veces pudo quedarse con el título en esa ciudad árabe.

El ex número 1 del mundo tomará el mencionado certamen como una prueba para prepararse para el torneo de Wimbledon y para los Juegos Olímpicos de Tokio, dos de los grandes objetivos a los que aspira el deportista suizo esta temporada.

De esta manera, Federer regresará a las canchas luego de “una larga pausa, demasiado larga”, ya que en todo el 2020 sólo disputó un torneo: el Abierto de Australia, en el que cayó en semifinales ante el serbio Novak Djokovic.

El tenista, que ganó 20 Grand Slams y fue número 1 mundial durante 310 semanas, actualmente ocupa el quinto lugar del ranking ATP por detrás de Djokovic, el español Rafael Nadal, el austriaco Dominic Thiem y el ruso Daniil Medvedev.