De las pasarelas al motociclismo, conocé a Virginia Guidetti en Carburando

Virginia Guidetti pasó de estar en las pasarelas más destacadas de la alta costura a las pistas del Superbike Argentino. La pasión pudo más y la santafecina que actualmente vive en Uruguay se decantó por el mundo del motociclismo para comenzar a desarrollarse como piloto en nuestro país.

En Agenda Carburando, programa que se emite cada lunes, miércoles y jueves por las plataformas digitales de Carburando, Guidetti confesó cómo decidió cambiar a un mundo totalmente diferente: “Trabajé más de 15 años de modelo viajando por todo el mundo, hasta que llegó un punto en el que me di cuenta que no era lo que me gustaba. Estaba en Japón, mi viejo compró unas motos y ese fue el click que me hacía falta para decidirme. Mi papá tuvo la buena idea de llevarme a una clínica en el Autódromo de Rosario y de ahí no paré más”.

En estos últimos años, Guidetti hizo algunas locuras para poder correr. “Para comprarme la R3 Cup tuve que vender un terreno que tenía. Dije, “la vida es una sola”. Tenía ese terreno como inversión y lo vendí para adquirir la moto de competición”.

Si bien son dos mundos diferentes, las colegas y amigas de Virginia entienden su pasión. “Mis colegas del modelaje se creen que estoy un poco loco. Es una cosa que se me prendió adentro y yo creo que nací con esto. No es que vengo de una familia de la competición. A mis amigas les encanta, pero les parece que es una locura”.

En el Superbike Argentino que compite el fin de semana próximo en el Autódromo de Buenos Aires con ingreso de público habilitado, Guidetti buscará continuar el proceso de aprendizaje para llegar al nivel más alto. “Si tuviese que hacer una analogía a dónde llegué con las motos, sería un WorldSBK. Trabajé el alta costura con diseñadores grossos como Prada y Dior. Para ambas tener que tener disciplina. Para el modelaje tenés que entrenar mucho, contraer la dieta y meterle, tener perserverancia. Para el motociclismo es igual, es un ambiente muy competitivo por más que recién estoy metiéndome”.

¿Querés conocer más sobre Virginia Guidetti? Mirá la nota completa de Agenda Carburando: