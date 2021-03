De Junín a Dubái: el mendocino que aprendió de Bielsa y hoy dirige en la tierra donde Maradona vivió siete años

Fue de puño y letra, con la pluma en su mano derecha y el corazón a flor de piel. Seguramente, Ever Adriano Demaldé no imaginó todo lo que viviría después de esa carta que escribió en octubre del 2013. ¿El destinatario? Un tal Marcelo Bielsa, quien una tarde cualquiera en Rosario recibió la misiva en sus propias manos, tiempo después lo invitó a realizar un curso intensivo como entrenador y luego lo eligió como asistente para trabajar en el Olympique de Marsella, en la temporada 2014/2015.

Fue un camino de ida, un giro impensado en su vida. Las puertas del fútbol profesional se abrieron de par en par para Demaldé, quien luego de trabajar con Bielsa, integró nada menos que un cuerpo técnico mundialista, como lo fue en el seleccionado de Arabia Saudita con el holandés Bert Van Marwijk, subcampeón del mundo en 2010 con su selección.

Diego Dabove lo reclutó para su flamante cuerpo técnico de Godoy Cruz en la histórica temporada 2017/18 en la que el Tomba fue subcampeón de la Superliga. El camino de los sueños continuó en Argentinos Juniors, donde lograron salvar al Bicho del descenso y clasificarlo nada menos que a la última Copa Sudamericana y a la próxima Copa Libertadores.

Hoy, en su primera experiencia como entrenador principal y con la clasificación del Al Hilal United a semifinales en el bolsillo, el juninense camina feliz por las calles de la moderna, exótica y cosmopolita Dubái mientras le responde las preguntas a Los Andes.

-¿Cómo surgió la posibilidad de ser primer entrenador y dirigir en Emiratos Árabes?

-Recibí un llamado con la propuesta de Jan Van Winckel, con quien trabajé en Francia y en Arabia Saudita. Actualmente, el Al Hilal United pertenece al mismo grupo que maneja al Sheffield United (Inglaterra), Beerschot (Bélgica), Chateauroux (Francia), Kerala United (India).

-¿En qué momento sentiste que ya estabas preparado para largarte solo?

-Siempre trato de prepararme para el mayor desafío profesional que pueda lograr en mi ámbito, soy de las personas que piensan que las oportunidades en la vida aparecen cuando uno está preparado, en el momento justo. Después está en uno en aceptarlas o no. Cuando recibí el llamado, sentí que era el momento adecuado.

-¿Cómo se paran tácticamente los equipos de Demaldé y cuál es tu modelo de juego?

-Lo que siempre busco con mi cuerpo técnico es que el equipo sea ofensivo, con mucho orden táctico y tratando de ejercer una alta presión sobre el rival. El 90% de los partidos los hemos disputado jugando 3-5-2, pero también algunos partidos hemos jugado 4-3-3. El esquema táctico depende de los intérpretes que tenga disponibles para armar el equipo, pero siempre bajo la misma filosofía de juego.

-Están a un paso del objetivo… ¿Qué significaría para vos ser campeón en tu primera experiencia como DT principal?

-Sería algo muy lindo, ya que el trabajo realizado hasta el momento considero que ha sido muy bueno independientemente del resultado final. Logramos un récord de victorias seguidas en la categoría y hoy (por ayer) hemos clasificado a semifinales quedando una fecha por jugar. Actualmente, estamos primeros, así que estoy muy contento con lo logrado hasta el momento.

-Resultó difícil la adaptación o ya estabas acostumbrado por tu paso anterior por Arabia Saudita. Deben ser culturas similares…

-Me adapto rápido a los lugares. En el fútbol los tiempos de adaptación cultural deben ser rápidos, mimetizarse con el lugar te permite entender el funcionamiento del club, de la ciudad, la forma de pensar de la zona en donde vives. Culturalmente, es similar a Arabia Saudita, pero con un alto grado de extranjeros viviendo en la ciudad, lo que lo hace un lugar que reúne muchas culturas diferentes conviviendo día a día.

-¿Cuál es el nivel del fútbol del ascenso de Emiratos Árabes? ¿Qué diferencias y similitudes notás con respecto al fútbol argentino?

-El nivel es muy bueno, los equipos tácticamente y técnicamente son muy buenos. No se juega con la misma intensidad que se juega en Argentina y esa es la principal diferencia. Las altas temperaturas de la zona hacen que el fútbol no tenga la misma dinámica que en Argentina.

-¿En qué se fija un entrenador a la hora de armar su cuerpo técnico y cómo está conformado tu equipo de trabajo?

-Lo primero que me fijo la calidad humana y eso debe estar acompañado de capacidad profesional para ejercer el trabajo. Creo muchísimo en los grupos de trabajo y estos dos aspectos que te mencioné son vitales para que ambos estén presentes en la conformación del cuerpo técnico. El preparador físico es Gastón González, quien tiene muchísimo recorrido en el fútbol profesional. Los ayudantes de campo son Oscar Negri y Gustavo Tobio (con los análisis, neurociencia). Algunos de ellos hoy están trabajando desde Argentina con los análisis y Gastón está acá en Dubái conmigo.

-Fuiste asistente de Diego Dabove en la etapa más fructífera de Godoy Cruz de los últimos años. ¿Cómo fue trabajar con él en el Tomba y Argentinos?

-Fue una experiencia enriquecedora, sin lugar a dudas, Diego es un técnico que sabe muchísimo y una gran persona. Viene desarrollando una carrera fantástica.

-¿Mantenés contacto con Diego Dabove ahora que está en San Lorenzo?

-Sí, con Diego nos escribimos seguido, tenemos una muy buena relación.

-¿Seguís a Godoy Cruz?

-Sí, sigo a Godoy Cruz y al fútbol argentino en general.

-¿Cómo ves el presente del equipo del Gallego Méndez?

-Godoy Cruz es un equipo en formación, tiene un gran entrenador y ojalá en esta nueva etapa del Gallego el Tomba pueda volver a ser ese equipo protagonista.

-¿Cómo fue trabajar con Bielsa? ¿Seguís en contacto con él?

-Hace un tiempo que no tengo contacto. Fue un privilegio, un máster en fútbol, sin lugar a dudas Marcelo es uno de los mejores entrenadores del mundo. Su metodología es única.

-¿Qué fue lo más “loco” que te tocó vivir con él? Alguna anécdota....

-(Risas) Sin dudas fueron muchas, pero creo que las anécdotas que más recuerdo son las de haber podido compartir momentos con grandes referentes del fútbol mundial que venían a los entrenamientos.

-¿Quiénes, por ejemplo?

-Zinedine Zidane antes de comenzar su carrera como director técnico fue a un entrenamiento y Platini también se acercó a saludar al vestuario.

-¿Te considerás un entrenador bielsista?

-No, he tenido la bendición de aprender de grandes entrenadores. Tengo mi propio estilo, mi propia forma de ver el fútbol y trato de transmitirle a los jugadores lo que siento y mi impronta. Un entrenador debe transmitir a sus jugadores su propia impronta, no tratar de ser una copia de algún entrenador. Bielsa habrá uno solo.

-¿Cómo fue ser parte del proceso como asistente del holandés Bert Van Marwijk y lograr la clasificación, pero luego no dirigir en la Copa del Mundo?

-Bert Van Marwijk es otro entrenador fabuloso que dirigió a Holanda en el Mundial 2010 y perdió la final con España. Además, dirigió en Alemania y varias selecciones más. Me gusta mucho su metodología, me identifica. También Adrie Koster (ex DT del Ajax) formó parte del cuerpo técnico y de él aprendí mucho también. Con respecto a no haber podido ir al Mundial, estos son hechos que suceden en el fútbol. Nosotros teníamos contrato hasta el final de las eliminatorias, pero en las negociaciones por la renovación no hubo un acuerdo.

-¿Fue un sueño frustrado?

-No lo veo como un sueño frustrado, siempre digo que las cosas que suceden en la vida de cada ser humano, por algo suceden. Simplemente hay que aceptarlas, seguir hacia adelante y prepararse para algo mejor.

-¿Te sentís un embajador de Junín, tu pueblo?

-No, para nada. Aunque sí soy un juninense de corazón, donde están mi familia, mis amigos y mis afectos. Junín es un pueblo chico pero lleno de personas con un gran corazón.

-¿Cuál es tu sueño como entrenador de fútbol?

- ¡Muchos! Pero creo que lo más importante es seguir creciendo día a día, eso es lo que sueño como entrenador.

-Poco se sabe de tu carrera como futbolista. Podés describirla…

-Me desarrollé en el Atlético Club San Martín, a los 20 años tuve una grave lesión en el tobillo que derivó en tres operaciones y debí tomar la decisión de dejar de jugar al fútbol. A esa edad empecé como entrenador en la Escuela Deportiva de Junín.

-¿Quién fue tu gran maestro en el fútbol?

-Los entrenadores con los que trabajé fueron mis maestros: Bert Van Marwijk, Adrie Koster, Marcelo Bielsa y Diego Dabove. De todos ellos aprendí muchísimo y todos me dejaron conceptos distintos desde lo táctico, desde lo técnico, desde el manejo de grupos, de la relación técnico-jugador, etc. Esto es lo que hoy me permite tener mi estilo, que lógicamente está basado en las enseñanzas aprendidas.

-¿Cómo está el tema de la pandemia en Emiratos Árabes?

-Dentro de todo bastante controlado, Emiratos Árabes es un país muy organizado, cada persona respeta cualquier tipo de norma, de medida que el gobierno tome. Desde que estoy aquí nunca se cerró nada, todo funciona normalmente con el distanciamiento social correspondiente. Justamente el viernes recibí la vacuna contra el Covid-19 y una gran parte de la población ya está vacunada.

Radiografía del club

Al Hilal United FC es propiedad del príncipe Abdullah bin Mossad, quien es miembro de la familia real saudí, nieto de Ibn Saud (fundador del reino) y, por ende, primo del príncipe heredero que gobernaba el país: Mohammed ben Salman.

En el plantel del Al Hilal United, Demaldé tiene a tres argentinos: Diego González y Matías Núñez (ambos ex Newell’s) y el arquero Ezequiel Muth, quien quedó libre de River. El restante sudamericano es el brasileño Felipe Micael, delantero ex Beerschot.

La anécdota con Guardiola

“Con la Selección de Arabia Saudita coincidimos con el Bayern Múnich en Qatar y allí pude charlar a solas con Pep Guardiola durante 30 minutos sobre la forma en que él veía el fútbol. Fue una charla muy fructífera, no quería que terminara más. Me sorprendieron su humildad y simplicidad para explicar los conceptos”, contó el juninense.

La muerte del D10s eterno

Diego Armando Maradona vivió durante siete años (entre 2011 y 2018) en Dubái, la ciudad que hoy camina el juninense Demaldé. Allí, Pelusa fue entrenador del Al Wasl y Fujairah FC, embajador deportivo de Emiratos Árabes y recuperó el anonimato para moverse libremente, más allá de que los jeques lo rodearon de lujos y extravagancias. “La muerte de Diego (Maradona) fue un impacto muy grande, acá lo querían mucho y mucha gente quedó en shock. Nosotros estábamos terminando el entrenamiento cuando nos enteramos. Fue muy duro”, afirma Ever.

Ficha personal

Nombre: Ever Adriano Demaldé

Fecha y lugar de nacimiento: 08/05/1987 en Junín.

Trayectoria: asistente técnico en Olympique de Marsella, Selección de Arabia Saudita, Godoy Cruz, Argentinos Juniors y primer entrenador de Al Hilal United.

Logros. Olympique de Marsella: clasificación a la Copa UEFA (2015-16). Selección de Arabia Saudita: clasificación al Mundial Rusia 2018. Godoy Cruz: clasificación a la Copa Libertadores 2019, subcampeón de la Superliga 2017- 2018. Argentinos Juniors: clasificación a la Copa Sudamericana 2020 y a la Copa Libertadores 2021. Al Hilal de la segunda división de los Emiratos Árabes: récord de victorias consecutivas en la Liga (10) y clasificación a semifinales del torneo.