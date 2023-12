De cara al 2024, el Deportivo Maipú analiza la reconstrucción de su plantel

Aunque la temporada no se coronó de la forma en que todo el pueblo esperaba, la campaña 2023 del Deportivo Maipú en la Primera Nacional ya es parte de la rica historia de la entidad. No habrá quien no la recuerde con emoción, por lo cerca que se estuvo de alcanzar el segundo boleto que entregaba la categoría a la máxima división de nuestro país.

Sin embargo, todo ya es parte del pasado y la dirigencia comienza a modelar cual será el perfil del plantel de cara a un 2024 que ofrece la posibilidad de revancha. Aún con el gusto amargo de no haber alcanzado el objetivo, hay optimismo para lo que vendrá. La ilusión, lejos de apagarse, promete volver con todo la próxima temporada.

Y mientras el plantel ya se encuentra de vacaciones, los directivos cruzan llamados y analizan los pasos a seguir. “Estamos pensando en lo que viene. Este año nos dejó muchísimas cosas lindas”, dijo Gabriel Viglianti, director deportivo de la entidad, en charla radial hace unos días.

¿Qué pasará entonces? Según se conoció, la mayor parte del plantel tiene contrato de cara al próximo año, mientras que seis vínculos finalizan en diciembre. La buena performance del equipo hizo que los ojos de otros clubes se posaran sobre varios de los protagonistas y el objetivo es intentar dar continuidad a la mayoría. Sin embargo, la dirigencia reconoce que será difícil retener a los jugadores por la situación económica del país.

Muchos jugadores merecen crecer. La situación económica hace que muchos quieran buscar otro rumbo. Tendemos un mercado de pases movidito”

Además, resta resolver la continuidad, o no, del entrenador Luis García. Tras la caída en la final ante Deportivo Riestra, el DT confirmó que no seguirá. Pero en el club no pierden las esperanzas de volver a ilusionarlo con un plantel de jerarquía.

“No nos reunimos aún con Luis. En Buenos Aires vamos a tener una reunión para ver el tema de la continuidad”, confirmó Viglianti.

Finalmente, el gran objetivo es retener a Rubens Sambueza, la figura que tuvo el equipo. “Es un jugador destacado. Ojalá lo podamos convencerlo y quede con nosotros”, cerró el director deportivo maipucino.