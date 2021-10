Juan Bautista De Benedictis estuvo esta semana en Agenda Carburando hablando de distintas cuestiones de su carrera deportiva en el TC. El representante de Necochea se ubica octavo en la Copa de Oro y necesita la victoria para poder prenderse en la lucha por el campeonato.

Acerca de la carrera del próximo fin de semana en Viedma, “Johnnito” comentó: “Tenemos una chance importante en Viedma con un auto que está funcionando bien. Quizá nos faltó una cuota de suerte en Rafaela por la rotura de motor, pero estamos confiados”.

Además, sobre el rendimiento del auto agregó: “Me parece que tenemos el protagonismo que estábamos buscando. Nos falta la cuota de suerte para que se de la victoria tan buscada. Fuimos a circuitos con diversidad de curvas y velocidades. De los tres que quedan, en Viedma y Toay podemos andar bien”.

De Benedictis opinó sobre la llegada de Toyota al TC

Por otra parte, De Benedictis opinó sobre la llegada de Toyota como quinta marca al Turismo Carretera. “Sin dudas que sorprendió la llegada de Toyota al Turismo Carretera. Obviamente que hay que analizar bien la situación, las cosas positivas y las no tan positivas. Lo bueno es que va a elevar la vara de la categoría en cuanto al profesionalismo. La llegada de un piloto como Matías Rossi eleva el nivel de la categoría. Por otro lado, me pongo desde el lugar del fanático de Ford o Chevrolet, del auto histórico y un Camry no tendría mucho que ver con las cuatro marcas que están. Quizá esto sea un puntapié inicial como para después ir en búsqueda de actualizar todos los autos, ya sea un Mustang, un Camaro o lo que sea. Habrá que adaptarse. Fueron muchos cambios que tuvo la categoría en los últimos años. Entiendo que la gente se acostumbrará a este cambio”.