Darío Alaniz, con el objetivo bien claro en el horizonte

Se quedó con la sangre en el ojo. Aquella eliminación con Sarmiento de Junín en el reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional caló hondo tanto en el cuerpo técnico como en varios jugadores de Huracán Las Heras . Y quizás esa misma noche, en el triste viaje de regreso, se juramentaron volver a intentarlo, aunque el tiempo quizás podía separarlos. Tras arreglar su continuidad, Darío Alaniz se puso a armar el nuevo plantel, con los jugadores que quería y que le pueden dar un salto de calidad al Globo.

“Estamos con la ansiedad lógica en la antesala del inicio de una competencia. Es una semana que se hizo muy larga y faltan horas todavía para que salgamos a jugar”, confió ayer el Lechuga, sobre cómo fue la preparación de su equipo con vistas para el juego del domingo ante Villa Mitre (16.30 hs.). Hemos hablado mucho con los jugadores, por lo que te decía de estar ansiosos, pedimos mantenernos confiados en el trabajo que hemos realizado durante toda la pretemporada, el cual ha sido muy bueno”. A lo que agregó: “Ojalá que este clima de ansia que estamos atravesando no sea contraproducente. Tenemos un buen equipo y trabajamos mucho para hacer un excelente competencia”.

Al ser consultado sobre en qué punto llega Huracán, Alaniz fue claro, y cauto a la misma vez. “Ningún equipo llega diez puntos porque al porcentaje lo da la competencia. Nosotros debemos estar entre los siete u ocho puntos. Empezamos a trabajar más tarde que muchos equipos y nos vino muy bien que se haya pospuesto unas semanas el inicio del torneo. Eso nos permitió limar puntos que nos interesaba y también definir el plantel. Tengo lo que pretendía, consensuado con los dirigentes. Ellos confían en los refuerzos que uno trajo. Son jugadores que pueden marcar una diferencia. Estamos muy esperanzados. Como dicen todos, será partido a partido. No es una frase más, es así en un campeonato tan degastante por las distancias a recorrer”.

Con respecto a lo que apuntará el Globo, el DT también fue preciso en su mensaje y esperanzador para los hinchas: “Nosotros tenemos que buscar el objetivo que es el ascenso, no sirve otra cosa. Más allá de que los entrenadores siempre estamos expuestos a los resultados, Huracán merece estar en una categoría superior. Sabemos que estamos en un torneo duro y difícil, pero tenemos confianza en llegar lejos. Después se verá si nos alcanza o no, lo importante siempre será dejar una imagen positiva”. En la misma línea, prosiguió: “Tenemos que ser un equipo que sea respetado tanto de local como de visitante. Eso se gana a fuerza de resultados, de orden, inteligencia y muchos otros factores”.

Lo que piensa del próximo rival. “Villa Mitre es un equipo complicado, que llegó a una instancia definitoria en el torneo anterior y que buscará lo mismo que nosotros. Mantuvo su cuerpo técnico, una base de jugadores sólida y contrató lo que entendieron necesario. Seguramente estará en la pelea, como Sol de Mayo y Olimpo”.

Posible parate por la pandemia. “Creo que el fútbol no se va a parar. Hay preocupaciones lógicas y no estamos exentos a nada. Hay que tomar los recaudos necesarios. Mucha gente vive de esto y no se la pueda dejar sin cobrar. Demasiado que los clubes hagan tremendos esfuerzos sin tener ingresos por recaudaciones”.

Los once para el estreno: “El equipo está prácticamente en la cabeza y recién hoy lo voy a dar a conocer”, comentó el DT que podría disponer de: Daniel Moyano; Facundo Rodríguez, Adolfo Tallura, Federico Giusepponi y Nicolás Inostrosa; Juan Pablo Varona, Luis Daher, Jonathan Mazzola, Juan Marital; Fernando Nuñez y Bruno Nasta.