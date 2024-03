Darío Alaniz analizó el encuentro entre Gimnasiay Esgrima y Defenosres Unidos de Zárate: hora, formaciones y por donde seguirlo en vivo

Gimnasia y Esgrima visita, desde las 17, a Defensores Unidos de Zárate, por la sexta fecha de la zona B de la Primera Nacional. El Lobo viene de lograr el primer triunfo del torneo de la mano de Darío Alaniz, DT que afrontará su segundo compromiso frente al equipo mensana y, su continuidad dependerá del resultado.

Tras la salida de José María Bianco, los directivos del Lobo le ofrecieron el interinato a ‘Lechuga’ Alaniz, por dos encuentros y, dependiendo de los resultados podría seguir como DT o no. Hasta el momento tiene el 50 por ciento asegurado, ya que el acuerdo es sumar 4 puntos y hasta el momento tiene 3 asegurados. Un empate bastaría para seguir dirigiendo el Lobo.

“Siento que estamos capacitados para sumar el 100%. Vamos por el buen camino. Los jugadores han entendido el mensaje”, aseguró Alaniz en su charla con Los Andes.

-¿Cómo ha pasado esa semana de trabajo?

-Bien, bien. Estoy más tranquilo.

-¿Por qué decís un poco más tranquilo? ¿Fue una semana con mucha ansiedad, la primera?.

-Sí, había ansiedad, era lógico. Lo sabíamos, pero uno se tiene que controlar. La tranquilidad te la brindan los jugadores.

-Un triunfo que ayuda en lo anímico y a programar con mayor confianza.

-El resultado ayuda a todo, principalmente, a que se tomen los errores de otra manera. Que se pueda destacar lo bueno que se hizo. Los resultados siempre son los que manejan los estados de ánimos.

-Decís que hubo momentos de ansiedad, ¿eso de parte de los jugadores o solo tuya?

-De ambos lados. Los jugadores arrancaron una temporada con buenos resultados en los amistosos y, en la parte oficial no tuvieron el mejor inicio. No se habían logrado los resultados. Por tanto, había incertidumbre de decir que tenemos buen equipo y no lo podemos plasmar. También hicieron una autocrítica muy grande, y ganar fue un alivio para demostrarse a ellos mismos que pueden levantar.

-El DT es el estratega, pero quienes la ejecutan son los jugadores.

-Es así. Uno los pone y después ellos disponen dentro del campo de juego, las decisiones pasan por ellos, al margen de que uno les brinda las herramientas durante la semana.

-Había preocupación en los jugadores, ¿cómo se trabajó eso?.

-Estaban preocupados por los resultados, por eso nuestro mayor esfuerzo y énfasis fue hacerles entender que son resultados deportivos y que hay materia prima para llevarlos a otros niveles y seguir mejorando. Se dio y logramos tener una semana más tranquila.

-Lo que planteas está más asociado a lo que el hincha pretende futbolísticamente del equipo.

-Intentamos jugar al fútbol por abajo, siempre y cuando el rival te lo permita. Hay partidos trabados, con fricción, con corte, pero bueno, siempre tratando de pregonar el buen trato del balón y por abajo. Si hay un pelotazo que sea con algún sentido.

-Franco Meritello dijo, que mucho no había para cambiar en tan pocos días de entrenamientos, pero sí aseguró que “salimos a la cancha con la tranquilidad que nos transmite el Lechuga”. ¿Qué significa eso para vos?.

-Me reconforta, al margen de que hubo cosas, sobre todo en segundo tiempo, que se dieron y es lo que queremos que sucedan. Esa tranquilidad la supimos transmitir, convencerlos de que ellos tienen material para revertir cualquier situación.

-Cuando decís esas cosas que necesitás que sucedan, ¿son esos 15 o 20 minutos en los que el equipo tuvo buenas transiciones frente a Madryn?

-Sí, de tener paciencia, que moviendo el balón y al rival, los espacios empiezan aparecer y no es fácil llegar a eso. No es fácil, porque por ahí el rival te cierra los caminos y no se logra la dinámica que se pretende. La idea es tener paciencia y que el balón vaya al piso. De hecho, el primer gol del empate viene de un córner, pero en la jugada previa fue algo parecido a la del segundo gol.

-Hay buen ánimo en el plantel y una muy buena predisposición.

-Siempre hubo buena predisposición, eso quiero aclararlo. Eso nos facilitó las cosas.

-CADU es el próximo objetivo para vos y el equipo.

-Sí y depende de nosotros, sabemos que del otro lado hay necesidad de resultados, como la que tuvimos nosotros ante Madryn, y podemos llegar a jugar un poco con esa ansiedad del rival. El foco está en lo que podemos hacer nosotros. Vamos a tomar los recaudos necesarios, pero queremos que nuestro equipo sea protagonista.

-¿Vas con el mismo 11 inicial que te permitió un buen resultado?.

-Posiblemente tengo una variante, lo estoy evaluando, pero en un 90% es el mismo equipo.

La probable formación de Defensores Unidos vs. Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional

Fabricio Henricot; Ariel Morales, Matías Contreras, Damián Zadel, Luis Olivera; Matías Nizzo; Martín Peralta, Maximiliano Ortigoza, Brian Guerra, Nicolás Cavagnero; Javier Velázquez. DT: Santiago Davio.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima vs. Defensores Unidos en la Primera Nacional

Daniel Montagnino; Ismael Cortez o Facundo Nadalín, Franco Meritello, Maximiliano Padilla y Matías Recalde; Leandro Ciccolini, Nicolás Rinaldi, Ezequiel Bonacorso/Ignacio Antonio y Jeremías Puch; y Nicolás Romano y Luis Silba. DT: Darío Alaniz.

Todos los datos sobre Defensores Unidos vs. Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional

Arbitro: Mauro Biasutto

Hora: 17 hs

Estadio : Mario Losinno

TV: TyC Sports Play

Defensores Unidos vs. Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional: minuto a minuto y todas las estadísticas