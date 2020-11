Danilo Gil le puso su sello al mítico Gálvez

La Legión mendocina tuvo un muy buen arranque en los ensayos de la previa de la 5ta y 6ta fecha del Turismo Pista que se correrá hoy y mañana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, donde la gran figura de la jornada en Clase 1, que abrió las tandas, fue Danilo Gil, quien registró el mejor tiempo durante la jornada del viernes y llega con buenas expectativas de cara a la clasificación que se disputará hoy al mediodía, mientras que la primera final está prevista para las 17.15.

El piloto de Guaymallén logró llevar Fiat Uno a lo más alto, tras registrar 1′37″013 relegando a Agustín Gajate. En la primera tanda el dominio en el clasificador fue de Nicolás Bonfiglio, en la cual otro mendocino, Nazareno “Pipi” Moscetta, había terminado entre los 5 mejores. Finalmente Moscetta se ubicó en el noveno lugar, tras un momento agridulce para él, ya que en la segunda tanda no pudo repetir su gran performance tras romper el motor de su máquina. “La verdad es que estoy muy feliz. Fuimos -refiriéndose al equipo- de menor a mayor y verme allá arriba en los tiempos me llena de orgullo. Tanto Pablo como Godo Paladini trabajan sin descanso para que mi nombre aparezca en lo más alto. Veníamos con muchas expectativas y esto aumenta más nuestra ilusión. Iremos por más para confirmar todo lo bueno”, dijo emocionado Danilo Gil.

Por su lado, Valentino Secchi cumplió con uno de sus anhelos dentro del automovilismo: debutar a nivel nacional. El joven piloto de 16 años lo hizo de buena manera, a pesar de no poder demostrarlo en la tabla de tiempos en la Clase 1. Con el Fiat Uno del equipo de Carlos Freire, Valentino comenzó a sumar experiencia dentro de una de las divisionales más competitivas dentro del espectáculo automovilístico y nada más y nada menos que en el mítico Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Secchi salió a girar en las dos pruebas Comunitarias y quedó en el puesto 43 en la sumatoria general, con un tiempo de 1′43″387, aunque lejos de Danilo Gil. “Para mi todo es un aprendizaje y en una categoría tan competitiva no es fácil llegar y estar adelante. Me encontré con un equipo que trabaja muy bien y juntos intentaremos mejorar a lo largo del fin de semana. Todavía queda mucho y lo importante es aprender en cada salida a pista. Me gustó mucho el auto y me adapté rápido a la caja”, dijo el joven piloto en su parte de prensa.

“Nos quedamos un poco triste porque se rajó el block del motor y estábamos para mucho más. Lo estamos arreglando para mañana (por hoy) y ojalá que funcione de la mejor manera, aunque lo dudo. No tenemos otro motor de repuesto. Ojalá podamos correr la carrera”, dijo amargado Moscetta.

Otro que volvió a exponer sus cualidades fue Tomás Vitar, que terminó segundo en las comunitarias que dominó Cristian Garbiglia, líder del campeonato de Clase 2. Aunque, en la primera serie el más veloz fue Tomy Vitar, quien registró buenos tiempos registrando 1′33″891. Pero en la segunda manga el cordobés Garbiglia cerró su mejor vuelta en 1´33´´846. “Nos vamos muy contentos porque seguimos siendo protagonistas, el auto se comporta acorde a nuestras expectativas y eso permite que se siga confiando con un buen resultado final. El fin de semana apenas comienza pero nos deja tranquilos seguir siendo competitivos en medio de tanta competitividad, ahora a pensar de lleno en el sábado ya que la clasificación toma gran relevancia para definir nuestras posibilidades”, aseguró Tomi.

Por su lado, Tomás Martín estuvo lejos y esta ocasión finalizó en el 28º lugar en los entrenamientos con el Corsa del equipo de Pablo Vázquez, con el cual había logrado buenos resultados las fechas anteriores, donde terminó 10º y 12º. “Estamos un poco amargados porque en el primer entrenamiento teníamos un muy buen funcionamiento, pero en el mismo momento que me bajaron la bandera se rompió el motor y eso nos condicionó para la segunda salida. El impulsor nuevo la realidad es que no funciona bien y hay que trabajar mucho para poder ser competitivos. De todos modos el fin de semana es largo y hay tiempo para recuperarse y poder pelear entre los primeros”, puntualizó el volante mendocino.

En Clase 3, Pablo Malizia quedó en el 23º puesto, en tanto que, el debutante Valentino Secchi, sus tiempos los dejaron en el puesto 43º.

Hoy, las clasificaciones se disputarán después de las 13, mientras que las series finales están anunciadas para después de las 17.15