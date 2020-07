Daniele De Rossi: “Quiero volver a Boca como entrenador, porque este club está en mi corazón”

El ex futbolista italiano Daniele De Rossi manifestó su deseo de regresar a Boca, el último equipo de su extensa carrera como profesional. El ídolo romano inició su carrera como entrenador y aspira a dirigir al Xeneize.

“Tengo la idea de volver como entrenador de Boca, sí o sí. Puedo ser el último de la lista, pero mi idea es esa”, dijo en una entrevista concedida al diario La Nación.

El italiano confesó que Nicolás Burdisso, ex mánager de Boca, le había prometido un puesto en las inferiores del club. En diciembre hubo cambio de gestión. A comienzos de 2020, de manera conjunta con el actual Consejo de Fútbol, De Rossi abandonó la Argentina y con ello puso fin a su carrera.

“Si las cosas seguían bien, había quedado con Nico (Burdisso) que iba a empezar mi carrera de entrenador en las inferiores del club. Eso fue antes de que empezaran los pequeños problemas familiares. El día que firmé la rescisión estaba en las oficinas de la Bombonera, y de repente levanté la cabeza y estaba la Copa Libertadores ahí, en una vitrina. Y me dije, ‘no dejé lo que podía dejar como futbolista, no dejé nada, por eso quiero volver como entrenador porque este club está en mi corazón’. Las vueltas de la vida dirán, pero mi deseo es dirigir a Boca... A Paolo Goltz ya le dije que lo quiero como ayudante de campo, y me tendrá que cebar unos buenos mates”, dijo.

“No me importa una mierda lo que dice una persona detrás de una pantalla. Si digo que amo a Boca, soy vendehumo; si explico las razones de mi decisión, soy vendehumo. En Argentina es así y acá en Italia es parecido. En Argentina ese vendehumo se usa para todos, para los futbolistas, los políticos, los entrenadores, los dirigentes... para cada pelotudo en la calle”, remarcó.

“En Argentina la experiencia fue maravillosa y aprendí mucho, no solo del punto de vista humano. Y me di cuenta de que tienen mucho talento, muchísimo talento, porque ya hay muchísimo talento, sin determinada organización será un poco desperdiciado. Hace falta poner toda las armas a disposición de estos jugadores tan talentosos, organizarlos para que se vayan bien dentro del del campo, porque sino es una suerte de confusión, linda de ver, pero confusión al final”, agregó.