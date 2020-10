Daniela Cortés no se opuso a que Villa pueda jugar en Boca: “Lo personal no tiene nada que ver con lo laboral”

A pesar de que Jorge Ameal, presidente de Boca, aclaró ayer que la sanción para Sebastián Villa sigue vigente y que no volverá a jugar de manera oficial hasta tanto la Justicia no se expida en el caso que lo enfrenta con Daniela Cortés, su expareja, parece que la situación del delantero en el Xeneize podría mejorar.

Y es que Cortés publicó una historia en su cuenta de Instagram en la cual dejó en claro que lo judicial y lo laboral van por caminos separados y que no pondrá ninguna traba para que el colombiano pueda seguir desarrollando su trabajo con la camiseta del conjunto de la Ribera.

“Lo que viví no se lo deseo a nadie. Pero el estar rodeada con la gente que amo y mi familia ha hecho que esas heridas sanen y la justicia ha hecho su trabajo. Lo personal no tiene nada que ver con lo laboral”, escribió Cortés en su story.

A este buen indicio para el veloz futbolista hay que sumarle lo de ayer, cuando Migue Ángel Russo sorprendió a todos y lo incluyó en el 11 titular del equipo que perdió un amistoso por 2-0 ante Arsenal, en el Centro de Entrenamiento que el Xeneize tiene en Ezeiza.

La voz de Burlando

El abogado de Cortés habló en Presión Alta y dejó en claro que su clienta nunca se opuso a que Villa desempeñe su trabajo en Boca. “Quería aclarar que de parte de Daniela no hubo ningún tipo de objeción ni se ha metido en el tema de cuándo jugaría o si lo transferían. Podría hacerlo y no lo ha hecho, no es su voluntad meterse en esa situación. Ya lo ha expresado Daniela hace tiempo, que no tiene ningún tipo de inconveniente al respecto”, aseguró.

Asimismo, descartó que el proceso penal se termine por un arreglo extrajudicial. “Nosotros entendemos que esto va a terminar en juicio, no descarto la posibilidad en esta causa ni en ninguna otra de un acuerdo extrajudicial porque todos los hechos vinculados violencia de género, automáticamente lo dice la ley, le da derecho a la víctima a iniciar un juicio por daños y perjuicios. Que solucionen esa parte, que yo lo vería con muchísimo agrado, no significa que se detenga la acción penal, que ya está en manos de la Justicia”, expresó el letrado.rgo tiempo.

