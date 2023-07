Daniel Oldrá analizó la agónica victoria de Godoy Cruz ante Platense: “Se ganó con coraje y los equipos también se hacen de esa forma”

Luego de brindar la habitual conferencia de prensa, el entrenador de Godoy Cruz, Walter Daniel Oldrá, salió de la zona de vestuarios y dialogó a solas con Los Andes:

“Me voy tranquilo por el triunfo. Quizá no estuvimos a la altura por ahí en algún momento del partido, pero se ganó con mucho coraje, que eso es fundamental porque los equipos también se hacen de esa forma. A veces, cuando no se puede jugar bien como en este partido donde creo que las piernas no estaban en plenitud como la veníamos trayendo, es importante haberlo ganado con coraje”, comenzó diciendo el popular “Gato”.

-Mansur y Chapini dijeron que no se va a ir nadie...

-Bueno, Dios quiera, mejor. Lo más importante es que mientras sigamos construyendo las bases, el equipo va a ser bueno. Creo que el equipo ha encontrado tres o cuatro pibes que juegan bien y eso lo ha potenciado. Por eso creo que estamos en el lugar que hoy se merece Godoy Cruz.

-¿Cómo estás viviendo este gran momento del fútbol mendocino?

-Es muy lindo el momento del fútbol mendocino y lo estoy disfrutando. Como le pasó el año pasado a Córdoba, en buena hora que ahora nos toque a nosotros para creer cada vez más en el fútbol mendocino y que cada vez sea mucho más competitivo. Porque no tengo dudas de que esto le hace muy bien a toda la provincia.

-¿Crees que se puede dar un ascenso a Primera División?

-Y sí, ¿por qué no? Si hoy Independiente, Maipú y Gimnasia están a la altura de las circunstancias y están peleando cosas importantes.

-¿A cuál de los tres equipos le tenés más fe?

-No quiero decir uno, pero veo que están bien. Como equipos, se han hecho fuertes de local y los veo muy bien. Dios quiera que en algún momento podamos cruzarnos en Primera, sería algo muy lindo.

-¿Qué te parece Alex Arce el “9″ de Independiente Rivadavia?

-Es un goleador. Imagínate que hoy está pasando un gran momento y se nota que tiene mucha jerarquía.

-¿Es verdad que Godoy Cruz lo ha sondeado?

-No, imposible.

-En algún momento le sacaron a la Lepra al Tanque Giménez...

-Está bien, pero fue en otro momento. Nosotros estamos muy bien con Salomón (Rodríguez).

-Al fin Salomón se sacó la mufa...

-Seguro, creemos mucho en él, y también en Enzo (Larrosa) que entró e hizo el gol del triunfo. Le pueden seguir dando cosas a Godoy Cruz.

-¿Por ahora es uno u otro o puede que en algún momento sean los dos juntos?

-Y sí, pero nosotros ya hemos encontrado una estructura de juego, entonces a veces salirse de esa estructura no es fácil. Entonces, al haber encontrado un funcionamiento, se hace difícil poner a los dos, pero se puede utilizar en algún momento del partido.

Fútbol Liga Profesional, Godoy Cruz Antonio TOmba vs. Platense en cancha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Daniel Oldrá, Director Técnico de Godoy Cruz junto a Martín Palermo Director Técnico de Platense Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿Hacía mucho que no te lo cruzabas a Martín Palermo?

-Sí, hacía mucho. Con Martín, tenemos una gran relación y nos respetamos, lo queremos porque tuvo un paso con nosotros acá muy lindo, estuvo en la etapa que nos salvamos del descenso, que era complicado, así que siempre tenemos un gran respeto, un gran cariño y lo queremos mucho, esa es la realidad.

-Bueno, se viene Velez, otra vez frente al Gallego Méndez como hace poquito en esta cancha.

-Sí, otra vez el Gallego. Parece que lo voy a enfrentar como cinco veces este año (risas).

-Fue duro el partido acá (NdR: empate 0-0 con Unión) y parece que ahora también va a ser duro allá en Liniers.

-Sí, seguro aparte justo han levantado, han ganado los dos partidos seguidos y vienen con otro ánimo, pero bueno, lo más importante ahora es recuperarnos porque tenemos que volver a jugar en cuatro días y tenemos un viaje en el medio.

-Sacáme de una duda, ¿dirigiste a Godoy Cruz en un torneo internacional o todavía no?

-No. En realidad dirigí un solo partido, contra Peñarol en Uruguay, en una Copa Libertadores.

-Y bueno, parece que esta vez se va a dar...

-Te digo la verdad lo único que me interesa es que Godoy Cruz esté bien. Si se da, está bien. Y si no, mientras Godoy Cruz esté en los lugares privilegiados del fútbol argentino, yo soy feliz porque eso es lo más importante, y más si el año que viene volvemos a competir en el plano internacional.

¿Se queda López Muñoz?

-Sí, yo creo que si.