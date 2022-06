Daniel Espinoza se consagró campeón de la Vuelta de Mendoza en MTB: “Desde que me subí a la bici no he parado”

Daniel Espinoza tiene apenas 19 años, es oriundo de Tunuyán y lleva tres años compitiendo en el ciclismo Mountain Bike, su esfuerzo y dedicación lo llevaron a quedarse con el primer puesto en el encuentro de la séptima edición de la Vuelta de Mendoza en MTB. En un diálogo con Los Andes, Daniel contó cómo fue su experiencia compitiendo y sus objetivos a futuro en el ámbito del ciclismo.

“Me subí arriba de la bici cuando tenía 17 años, llevo tres años y desde entonces no he parado pata”, cuenta el joven ciclista. Además, Daniel expresó que la pasión que siente por este deporte lo ha llevado a instruirse cada vez más, creciendo “muy de repente”.

Daniel Espinoza. Foto: Gentileza

“He estado firme en todo lo que respecta al ciclismo y he aprendido muchísimas cosas, la verdad que he crecido muy de repente”, indicó Espinoza, también añadió que: “Durante este poco tiempo que llevo (compitiendo) he crecido bastante y me he hecho conocer por la gente, hay mucha gente que me conoce, que sabe cómo ando y siempre está ahí apoyándome”.

La carrera comenzó el día sábado y terminó el lunes, la primera fecha se corrió en Barrancas, la segunda en Vallecito, Luján de Cuyo, y la tercera fecha en la playa del Carrizal.

Según declaró el joven, en la primera etapa, en Barrancas, tuvo demasiada dificultad porque fue rezagado al iniciar la carrera, quedando en el puesto 30.

“Largué muy atrás, en el puesto 30 y con mucha gente adelante. Me costó remontar y tuve mucho desgaste físico” contó Daniel.

A pesar del cansancio y que su cuerpo ya no le respondía, Daniel casi alcanzó al ganador de esa primera etapa, pero ni todo el esfuerzo que hizo fue suficiente para ganarla. Sin embargo, después de la derrota, el descanso previo a la segunda carrera durante la noche daría sus frutos.

Daniel Espinoza. Foto: Gentileza

“Sabía que el otro día sería duro, por lo que descansé bien las piernas y al otro día estaba ‘como nuevo’” confesó. “Creo que cuando te lo proponés y querés que el cuerpo esté en condiciones, lo podés lograr haciendo todo al pie de la letra”.

Así fue que, con las energías renovadas, Daniel logró presentarse a la segunda etapa, la cual llamó “la etapa reina” para ganar unos puntos de más, y logró quedarse con el primer puesto en Vallecito.

Las dos últimas etapas fueron claves para que el muchacho finalmente resultara victorioso.

“Me tenía fe de que ‘iba bien para arriba’, algo que le cuesta a la mayoría de ciclistas, y así conseguí quedarme con la segunda etapa. Ya en la tercera iba más relajado” manifestó el campeón del Mountain Bike mendocino.

Espinoza contó que la carrera llevada a cabo en el Carrizal “fue muy dura”, pero que logró quedarse con el triunfo de esta tercera etapa, con lo cual pudo coronarse campeón de la Vuelta de Mendoza en MTB.

Daniel Espinoza. Foto: Gentileza

“Veníamos trabajando duro desde hace un año para esta competencia, y no podía dejar que me arrebataran el título de las manos” declaró Daniel.

El joven ciclista tiene como proyecto a futuro competir en la categoría MTB a nivel nacional, representando a Mendoza, y así continuar creciendo en este deporte que lo apasiona. Siempre acompañado por su familia y toda la gente que lo alienta.

“Ahora se viene el campeonato argentino. Si Dios quiere vamos a estar ahí compitiendo y vamos a tratar de traernos el título” concluyó.