Damián Fineschi: “Soñé con esta semana perfecta”

Damián Fineschi fue imbatible en la cuarta fecha del Súper TC2000 en Buenos Aires, ya que ganó la carrera clasificatoria y se impuso de punta a punta en la final. Tras la competencia, el piloto de Renault expresó sus emociones en el podio.

“Llevarme todos los puntos del fin de semana es algo que lo soñaba, quería llevarme las 31 unidades que había en juego. No fui en búsqueda de hacer eso, fui en búsqueda de hacer una buena vuelta de clasificación y terminó siendo pole. No puedo estar más contento, me acomodo bien en el campeonato”, dijo Fineschi en Carburando.

Consultado por la largada que había estado en cuestionamiento por el equipo Honda, el piloto de Quilmes dijo: “Me acabo de enterar por la pregunta que le hicieron a Rosso. No sentí absolutamente yo y estoy muy tranquilo en ese sentido”.

Por último, expresó: “Idealmente quería terminar con diferencia cero porque la goma no me daba mucha garantía. Rompí en San Nicolás y vi lo que pasó ayer que fue una rotura similar a la mía en San Nicolás. Y me dije: si puedo evitar en algún momento no exigir el neumático lo iba a hacer. Evité todo lo que pude, no es que había resto, pero estaba más pendiente en la goma que en la distancia con Canapino”.

Escuchá la palabra de los protagonistas del podio del Súper TC2000