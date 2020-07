“Cumplí mi deseo de correr en Ferrari”

"Mi deseo de ir a Ferrari finalmente se cumplió, pero tenía como misión ser campeón del mundo con ellos y no lo hemos podido conseguir", explicó Sebastian Vettel en una entrevista de Sky Sports F1.

“Correr para Ferrari siempre fue mi sueño desde niño, desde que vi a Michael subirse en aquel auto rojo, es un equipo impresionante. Mi deseo de ir a Ferrari finalmente se cumplió, pero tenía como misión ser campeón del mundo con ellos y no lo hemos podido conseguir”, explicó Sebastian en Sky Sports F1.

Vettel, pese a que no se han cumplido las expectativas, no se queda sólo con lo negativo, y admite: "En ese objetivo fallamos, pero también hemos tenido años muy buenos juntos, hemos vivido buenos momentos y hemos tenido grandes carreras. No me arrepiento de haber fichado por Ferrari".

Lo que sí habría cambiado el piloto campeón del mundo en cuatro ocasiones con Red Bull, es de cómo se produjo su salida del equipo que lo formó. “Me da pena recordar cómo terminaron las cosas allí, pero así es el deporte a veces. Las cosas son algo extrañas con los contratos, que también limitan lo que puedes o no decir. Vivimos grandes momentos juntos, logramos cuatro campeonatos del mundo, fue increíble. Mirando atrás me arrepiento de haber salido del equipo de esa forma”.