El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sancionó a cuatro años de suspensión a Andrea Iannonen tras dar positivo en un control antidóping realizado en noviembre de 2019.

El italiano y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) habían apelado la pena impuesta de forma inicial por el Tribunal de Disciplina de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

El 31 de marzo, la FIM había elevado una sanción para el hombre de Aprilia, la cual lo inhabilitaba por 18 meses después de encontrar Drostanolona en la prueba que le hicieron el 3 de noviembre de 2019 durante el Gran Premio de Malasia. El fallo entró en efecto desde el 17 de diciembre del año pasado.

Sin embargo, Iannone y la AMA pidieron revisar la medida. El oriundo de Vasto buscaba la absolución aduciendo que la sustancia había ingresado a su cuerpo mediante la ingesta de carne contaminada. Por su parte, la institución intentaba que la suspensión sea más extensa, ya que el piloto y su entorno no habían podido precisar cómo se produjo la ingesta del esteroide prohibido.

Tras analizar los alegatos y las pruebas, el TAS desestimó el recurso presentado por el ex Suzuki y dio curso a lo expuesto por la Agencia Antidopaje al considerar que el hombre de 31 años no pudo constatar de forma suficiente que tipo de carne había consumido y el origen de la misma. Además, los expertos tampoco pudieron establecer que hubiese un problema de contaminación de dicha sustancia en el país asiático.

“Hoy sufrí la mayor injusticia que se puede recibir. Me han arrancado el corazón separándome de mi gran amor. Las razones carecen de sentido lógico y con hechos erróneos. Para ello habrá un lugar y un momento adecuado... porque ciertamente no me doy por vencido. Sabía que me enfrentaba a fuertes poderes, pero tenía esperanzas, esperaba la honestidad intelectual y la afirmación de la justicia”, publicó Andrea en sus redes sociales.

Y agregó: “En este momento sufro como jamás podría hacerlo. Pero quien trató de destruir mi vida comprenderá cuánta fuerza tengo en mi corazón. El poder de la inocencia y sobre todo... una conciencia tranquila. Una sentencia puede cambiar los acontecimientos, pero no al hombre”.

Por su parte, Aprilia decidió acatar la sanción impuesta por el ente internacional. “Las sentencias están para ser respetadas y aceptadas, aunque muchos elementos de esta decisión son desconcertantes, incluso desde un punto de vista puramente científico. No nos arrepentimos de haber permanecido cerca de Andrea y, de hecho, estamos cerca de él incluso ahora”, señaló el CEO de la marca, Massimo Rivola.

“Este asunto, con sus largos periodos de tiempos, ha perjudicado gravemente a Aprilia y a nuestras estrategias para ésta y las próximas temporadas, pero ahora debemos mirar hacia delante y tenemos el deber de encontrar rápidamente una solución de alto nivel, que case con el proyecto iniciado con Andrea y que nos permita continuar nuestro crecimiento, que está ahí y es evidente”, cerró.