Los planetas no están alineados, pero muchas veces para que ello suceda también hay que poner lo propio. Independiente Rivadavia hizo casi todo mal y como no podía ser de otra manera, lo pagó con derrota (3-1 ante unión). La cuarta consecutiva que terminó con el ciclo de Rodolfo De Paolis como DT .Y ésto porque es más fácil que se vaya una persona y su gente, que todo un equipo. O la mayoría. Porque hay casos donde la Primera División por ahora les queda muy grande. Y otros casos rozando lo irresponsable. Así: difícil. No hay idea que pueda imponerse para salir a flote.

El encuentro empezó cuesta arriba. Pelotazo a espaldas de Ruiz Díaz, Morales ganó en velocidad y desde un ángulo cerrado remató y la pelota pasó por entre las piernas de Marinelli. La visita se mostraba desequilibrada, más de lo mismo con respecto a los juegos anteriores: sin presión y jugadores que miran sin ocupar ni siquiera espacios. El local, aprovechó el golpe emocional y apenas pasado los 5′, Pardo marcó el 2-0.

ElAzul estaba para el cachetazo, pero promediando esa primera parte empezó a juntar pases, Unión perdió la posesión y, de a poco, los de De Paoli se acercaban a las inmediaciones de Campisi. Primero con un cabezazo de Ramis que el arquero controló bien y luego con un derechazo al palo cambiado de Ham que se estrelló en el ángulo. Buscando sumar más gente en zona de gestación, “Rodo” sacó a Paz y metió a Soñora. El equipo ganó más presencia y encontró el descuento con Ramis.

En el complemento, De Paoli movió de nuevo la estructura y mandó a la cancha a Ostchega y Zeballos, sacando a Más y Ruiz Díaz. Con ello, había más esperanzas en este endeble Independiente, pero una irresponsabilidad de Petrasso dejó al equipo con uno menos, dejándole todo tipo de facilidades a un rival que cuando apretaba parecía golear antes de marcar el tercero. Eso pasó a los 15 tras un nuevo “yerro” de Marinelli, a quien se le escapó la pelota y le quedó servido el 3-1 a Gamba.

Con mucho terreno y los defensores mano a mano, la Lepra fue, pero aquel mal inicio y la infantilidad de Petrasso, lo dejaron sin nada, sumado claro, a otros puntos bajos. Cuarta derrota consecutiva para un plantel que parece desorientado y ahora se quedó sin DT. ¿El 4-1? de Luna Diale.

